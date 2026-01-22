¿Se puede ser más miserable? Óscar Puente califica de «contratiempo» el accidente ferroviario de Adamuz que se saldó con 43 muertos

Un simple contratiempo.

Para el ministro de Transportes del Gobierno Sánchez, el ‘tuitero’ Óscar Puente, el terrible descarrilamiento y posterior choque de los trenes Iryo y el Alvia de Renfe en Adamuz (Córdoba) fue una sencilla adversidad.

En una larga rueda de prensa en la que, por supuesto, las disculpas por lo acontecido brillaron por su ausencia, el titular ministerial mostró su verdadero preocupación por la posible huelga general que ha planteado el sindicato de maquinistas y porque se pueda desprestigiar el servicio ferroviario en España:

Voy a responder en primer lugar en relación con el tema de la convocatoria de huelga de SEMAF. Vamos a ver, nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. También entendemos sus reivindicaciones, reivindicaciones que pasan por mejorar la operativa ferroviaria en España. Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas y para ello lo que vamos a hacer es trabajar, trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, podemos ponernos dentro de lo que es posible y, a partir de ahí, abordar este asunto con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar o, en el caso de que se convoque, pueda llegar a ser desconvocada.

Yo llegué aquí con una convocatoria de huelga un martes y, afortunadamente, 48 horas después logramos que se desconvocara y cumplí con lo que acordé con los sindicatos en aquella ocasión. Me senté con los sindicatos nada más llegar y lo haré las veces que haga falta. Vamos a intentar atender sus reivindicaciones sin dañar a los usuarios, que no se lo merecen, y menos después de lo que ha pasado, sin dañar el servicio y nuestro sistema ferroviario, que todos debemos contribuir a proteger. Yo sé lo mucho que los ferroviarios aman su entorno de trabajo. Alguien me decía ahí en redes, viaja en cabina y te vas a enterar, viajo en cabina muchas veces, voy hablando con ellos, conozco bien nuestra red, conozco bien nuestros trenes y sé lo mucho que sienten la camiseta los maquinistas y todos los trabajadores.

El remate vino cuando Óscar Puente vino a referirse a lo acontecido en Adamuz como un mero contratiempo: