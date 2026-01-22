Chihuahua, premiado en los «Travellers Awards» de Periodista Digital como ‘Mejor Destino emergente’ del 2026

Es uno de los destinos a tener en cuenta este 2026. Chihuahua lo tiene todo En el corazón árido del norte de México, Chihuahua despierta como un vasto lienzo de contrastes: cañones profundos que cortan la tierra como heridas eternas, cascadas que desafían la gravedad, dunas doradas que susurran bajo el viento implacable y desiertos infinitos que invitan a la aventura extrema.

Enrique Toledo, Subsecretario de Turismo del estado de Chihuahua recibió la Carabela de Plata de manos del Director de Travellers de Periodista Digital, Paul Monzón, en el marco de la Sexta edición de los ‘Travellers Awards’ de Periodista Digital que se celebran cada año en el marco de la feria más importante de turismo del mundo, FITUR.

En esta ocasión, el director del reconocido medio, Alfonso Rojo, y el Consejo Editorial del mismo, deciden premiar a una serie de protagonistas y destinos por su buen hacer durante todo el año 2025.

En una gala celebrada en Madrid este 19 de enero de 2025, con la lógica contención por una jornada trágica en España después del accidente terrible de trenes en Adamuz (Córdoba), los galardonados mostraron lo mejor de sus destinos. Todo bajo la dirección de Paul Monzón y con el trabajo inconmensurable del equipo de Periodista Digital al completo.

Acerca de Chuhuahua:

Descubre Chihuahua, donde el desierto se encuentra con la Sierra Tarahumara y cada viaje se convierte en historia. Desde los imponentes cañones de la Barranca del Cobre hasta las calles coloniales de la ciudad de Chihuahua, el estado ofrece paisajes dramáticos, cultura viva y una gastronomía que conquista a cualquier viajero. Ideal para amantes de la naturaleza, del turismo cultural y de las rutas ferroviarias panorámicas, Chihuahua es ese destino que sorprende mucho más de lo que imaginabas.