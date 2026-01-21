Lucía Méndez pretende finiquitar la tragedia ferroviaria de Adamuz como con el apagón: «Quizá nunca se sepa qué pasó»

Pretende enterrar la catástrofe de Adamuz bajo el mismo mantra que ya se utilizó para el gran apagón que sufrió España el 28 de abril de 2025.

Lucía Méndez, la que llevaba cafelitos en La Moncloa a Miguel Ángel Rodríguez, sacó su más ‘aguerrida’ faceta periodística en ‘Hora 25’ (Cadena SER) para intentar pinchar el balón y que la tragedia ferroviaria en esa localidad cordobesa caiga en el olvido.

Para empezar ya dejó atisbar que el asunto del choque de los dos trenes, el Iryo y el Alvia, tenía una complejidad que se escapaba a la comprensión del ciudadano de a pie:

Estoy absolutamente helada, porque la magnitud de la tragedia es tan grande y esta gente tan profesional, con esa calma, informando y además ni siquiera ser conscientes. El propio conductor del tren que se descarriló ni siquiera sabía lo que había pasado, según estas grabaciones, lo cual yo creo que nos indica claramente que estamos ante un asunto muy complejo cuya complejidad primero, se nos escapa a todos nosotros.

Por supuesto, para Méndez era mejor tirar de la doctrina del oscurantismo, nunca mejor dicho, y equiparar el desgraciado suceso de Adamuz con el gran apagón de hace casi un año:

Y segundo, nos hace pensar que efectivamente, hasta que sepamos si es que sabemos alguna vez lo que ha pasado, porque quiero recordar que también se dijo que íbamos a saber lo que pasó cuando se fue la luz tantas horas y todavía no lo sabemos.

Asimismo, también valoró el hecho de que la mayoría de los ciudadanos actuasen de manera pausada y que se activase una ola de solidaridad y, de paso, dejando a un lado el hecho de los muertos en el terrible accidente: