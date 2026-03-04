Sánchez se entrega al espíritu de ZP para ‘combatir’ a Donald Trump y aboca a España a la desgracia

Pedro Sánchez nos deja al borde del precipicio.

Su negativa a Estados Unidos a permitir el uso de las bases de Morón y Rota para su despliegue en Irán ha sido la gota que ha colmado el vaso para Donald Trump. Veinticuatro horas después de afirmar que la decisión no tendría consecuencias, el presidente estadounidense anunció que «rompería relaciones comerciales» con nuestro país porque es un socio «no fiable».

La irresponsabilidad del marido de Begoña no conoce límites. Y, al ver que sus cortinas de humo y estratagemas internas para desviar la atención de los casos de corrupción que salpican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo no funcionan, ha encontrado una oportunidad inmejorable para aglutinar a sus votantes: generar un conflicto con un país extranjero. Y no hay mejor blanco para la izquierda y la extrema izquierda que los Estados Unidos, responsables de todo el mal que existe en el mundo.

Sánchez se ha entregado al espíritu de Zapatero. Pero no hacemos referencia al «no a la guerra», sino al «nos conviene que haya tensión», la infame confesión del expresidente que trascendió por un micrófono abierto tras una entrevista.

No nos equivoquemos. Sánchez no defiende el pacifismo, ni el derecho internacional ni, mucho menos, los derechos humanos de los iraníes —o de los gazatíes o los venezolanos—. Si en esos países los dictadores que gobiernan asesinan a mansalva a su población o Estados Unidos acaba con esos sátrapas, se la suda. Lo que le importa es el rédito político.

Y no hay nada mejor para ello que ubicar el debate entre el buen patriota y el traidor a la patria. Entre el bueno y el malo. Que, mientras tanto, los riesgos para el país aumenten, quedemos más aislados y perdamos la confianza de todos nuestros aliados, ¡qué importa!

Sánchez aboca a España a la desgracia con tal de alargar su estancia en La Moncloa.

Este y otros asuntos de actualidad se abordan en el ‘24×7’ de este miércoles, 4 de marzo, con el periodista Álex Navajas, Bertrand Ndongo y Eurico Campano.