Lacalle fulmina a Sánchez por su patética respuesta a la amenaza de Trump: «Sus llamadas al diálogo son un engaño»

Inconmensurable.

En un momento de tensión internacional que pone en jaque la economía española, el economista liberal Daniel Lacalle lanzó un ataque sin piedad contra Pedro Sánchez durante su intervención en el programa ‘Horizonte‘ de Cuatro.

Tras la brutal amenaza de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de cortar todo el comercio bilateral con España si no cede las bases militares de Rota y Morón para operaciones contra el régimen iraní, Sánchez respondió con su habitual verborrea vacía: «Hay recursos para contener impactos» y un llamado al «diálogo constructivo».

Pero Lacalle no se mordió la lengua:

Todas estas llamadas al diálogo son un engaño. Siempre se acuerdan del derecho internacional y de los derechos humanos para perpetuar a las dictaduras comunistas y a los regímenes comunistas. Pero no se han acordado del derecho internacional cuando el régimen de los ayatolás en Irán ha asesinado a más de 30.000 personas, ni cuando se ha cercenado todas las libertades civiles, se está torturando, asesinando y encarcelando a cualquier desidente

Lacalle acusó directamente al Ejecutivo de Sánchez de ser un peligro para la soberanía nacional:

No existe el diálogo entre el que asesina y los asesinados. Pedro Sánchez ha hecho lo que suele hacer: un conflicto diplomático por cálculo político utilizando el bolsillo de los españoles. Le va a costar a muchísimas empresas y a muchos españoles. Lo hace con un objetivo de perpetuarse en el poder y pone al Gobierno de España en un sesgo a perpetuar las dictaduras y grupos terroristas

En resumen, para Daniel Lacalle, esto no es «apelar al derecho internacional», sí lo sería acabar con una dictadura que ha «hundido a un país y pueblo maravilloso como es el de Irán». Además, la posición con EE.UU la ha hecho unilateralmente sin tener «ningún tipo de acuerdo con ningún socio de la OTAN ni de la UE, siempre con el objetivo de crear una cortina de humo que pagan los españoles. Va a costar decenas de miles de millones si no se llega a una solución rápido».