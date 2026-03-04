'LA RETAGUARDIA'

¡El pelele Sánchez obliga a Trump a poner a España al borde de la marginalidad!

Archivado en: EEUU | Gobierno | Periodismo

Ya son ustedes conscientes de la tremenda liada que hay, y los españoles con Sánchez de presidente.

Trump repartiendo bofetones por el Mundo, caso que atestiguan Maduro o los ayatolás de Irán, y los españolitos vamos con Pedro Sánchez a la cabeza negando la colaboración con los americanos diciéndoles que no pueden hacer lo que están haciendo y que, si lo van a hacer, no pueden usar la base de Rota.

Así que el presidente de los Estados Unidos, que tiene bien de cosas importantes de las que preocuparse, como si va a poner en el terreno iraní o no soldados, se ha hartado de Sánchez al que ha calificado de «aliado terrible», y asegura golpe de vuelta en forma económica.

Preparémonos para la que nos puede venir, lo analizamos en ‘La Retaguardia’ de este miércoles 4 de marzo, de la mano de los mejores analistas:

Con el escritor y periodista Eduardo García Serrano, fiel colaborador de la casa Periodista Digital, y con Eric Frattini, escritor, periodista y experto en seguridad y terrorismo internacional.

