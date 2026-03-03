Israel se cachondea de Pedro Sánchez: «Le quitaron a Maduro y ahora, a Jameneí»

Israel no se muerde la lengua y su ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, ha lanzado una crítica mordaz hacia Pedro Sánchez. A través de las redes sociales, cuestiona qué hará el «pobre Sánchez» ahora que le «quitaron a Maduro» en enero y ahora también a «Jamenei«, el líder supremo iraní. Esta ironía surge tras la negativa del Gobierno español a permitir que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón en su ofensiva contra Irán. Esta decisión ha sido celebrada en Teherán y ha provocado la ira de sus aliados occidentales.

La controversia estalla en un momento crítico para Oriente Medio. El Ejecutivo de Sánchez bloqueó el uso de estas instalaciones militares compartidas, argumentando que no existe respaldo por parte de la ONU ni se ajusta a los tratados bilaterales. José Manuel Albares, el ministro de Exteriores, fue claro al respecto: «No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU». Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, añadió: «Rotundamente no, no se ha dado ningún tipo de asistencia».

Sa’ar no se detuvo ahí. Recordó agravios del pasado: «Primero Hamás le agradece a Sánchez. Luego los hutíes. Ahora llega Irán. ¿Eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia?». Citó un tuit de la embajada iraní en Madrid, donde alabaron la postura española como «en consonancia con el derecho internacional».

El embajador iraní, Reza Zabib, aplaudió las «reacciones del Gobierno español contra la agresión», aunque advirtió que Teherán responderá ante cualquier ataque.

Albares mencionó a Zabib para condenar los ataques iraníes contra países del Golfo y Chipre, exigiendo su cese debido al riesgo que supone para los 30.000 españoles en la región. Sánchez, por su parte, instó a poner fin a la «espiral de violencia», criticando las acciones llevadas a cabo por Irán, Hezbolá e Israel en Líbano.

Sin embargo, la postura del Gobierno aisla cada vez más a España, que de momento, ha quedado fuera del eje Washington-Jerusalén y del ‘paraguas nuclear’ que avanza Alemania, Francia e Italia.

Las críticas al Gobierno Sánchez son cada vez más fuertas. El senador Lindsey Graham calificó al Gobierno español como «patéticamente débil» y propuso derrocar al régimen iraní.

Además, periodistas afines a Trump, como Marc Thiessen, han pedido incluso expulsar a España de la OTAN. Como consecuencia inmediata, EE UU ha reubicado 15 aviones KC-135 desde las bases de Morón y Rota hacia Ramstein, en Alemania.

En cuanto a despliegues militares, España mantiene alrededor de 1.000 efectivos en Irak y Líbano.