Trump se harta de Sánchez y afirma que «cortará todo el comercio con España»

Ya se sienten las primeras consecuencias de las tonterías de Pedro Sánchez.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha advertido que «cortará todo el comercio con España» debido a las posturas contrarias a todo occidente del presidente del Gobierno.

La cuestión de Morón y Rota ha sido la gota que derramó el vaso de la paciencia del mandatario norteamericano.

En una rueda de prensa tras su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado que «España es un aliado terrible», tras la decisión unilateral de Pedro Sánchez de prohibir el uso de las bases estadounidenses en territorio nacional para cualquier operación que tenga que ver con maniobras en Irán. Ni 24 horas han pasado tras esta decisión que muchos estiman como tacticismo político en clave nacional, para apreciar las consecuencias.

Palabras íntegras de Trump: «Algunos europeos, como España, han sido terribles. De hecho, le dije a Scott que cortara todos los tratos con España. Todo empezó cuando pedí que cada país europeo llegara al 5%, que es lo que deberían estar haciendo. Alemania fue entusiasta, todos lo…

El presidente estadounidense también ha menospreciado la capacidad de acción de España al señalar que pese a la negativa del líder socialista, podría usar las bases si así lo quiere.

«Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. No tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos hacerlo. España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda. Tienen gente estupenda».

Trump recordó que España es el único país de la OTAN que no ha aceptado incrementar al 5% la inversión en este asunto.

«En primer lugar, todo empezó cuando todos los países europeos, a petición mía, hicieron lo que debían hacer, que era un 5%. Y todo el mundo estaba entusiasmado con ello, Alemania, todos, y España no lo hizo».

Por su parte, el canciller alemán desveló que está «intentando convencer» a Sánchez para que aumente el gasto en defensa al menos, hasta el 3,5%.

La respuesta de Trump no mejoró la cosa: «España ha sido muy poco cooperativa , al igual que el Reino Unido. Están arruinando la relación que tenemos».