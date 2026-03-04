  • ESP
EN EL PROGRAMA DE ANA ROSA

José Carlos Díez desvela la jugada que prepara Sánchez con su «guerra» contra Trump

«Hay una forma muy sencilla de hacer daño a España si el presidente Donald Trump quiere»

No cae en la trampa.

El economista José Carlos Díez ha analizado el conflicto que ha desatado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su enfrentamiento con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En su intervención en El programa de Ana Rosa, ha advertido sobre las graves consecuencias económicas que corre España al enemistarse con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial después de la Unión Europea, y que representa el 4,3 % de las exportaciones españolas.

Pese a que hay diversos sectores del tejido económico que se verían afectados y que dejarían unos 25.000 millones en vilo, Díez destaca un aspecto menos señalado: el energético.

«Hay una forma muy sencilla de hacer daño a España si el presidente Donald Trump quiere. Estados Unidos es nuestro principal suministrador de gas. La mitad del gas que importamos el año pasado vino de ese país. Con las sanciones a Rusia, la ruptura de relaciones con Argelia por entregar el Sáhara a Marruecos y la situación en Oriente Próximo, no hay forma física de sustituir ese gas».

Y lanza una sombría advertencia:

«Lo que está arriesgando Pedro Sánchez es dejar a España sin calefacción, sin electricidad y que no podamos hacer vidrios para ventanas o ladrillos para construir casas. Eso tienen que saberlo sus votantes».

En cuanto a por qué el líder del PSOE traspasaría otra línea roja más, Díez es contundente: por rédito electoral.

«Está jugando a volver a convocar elecciones con las andaluzas, adelantar las elecciones para permanecer en Moncloa. Ha visto una oportunidad para entrar en esto, recordar 2004 y los errores de Aznar. Esto no tiene nada que ver con eso. Simplemente es entrar en un conflicto con Estados Unidos para sacar rédito electoral».

Por último, ha desarmado el «no a la guerra» entonado por Sánchez, recordando que suministramos armas a Ucrania.

