Un vídeo de Zapatero retrata la verdadera razón del pulso de Sánchez con Trump

Pedro Sánchez es el discípulo aventajado de José Luis Rodríguez Zapatero.

El marido de Begoña, arrinconado por la corrupción que salpica a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo, está dispuesto a lo que sea con tal de permanecer en el poder.

No existe ninguna línea roja.

Y el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha presentado una oportunidad perfecta para aglutinar y movilizar a los votantes de la izquierda. Y lo hace empleando una estrategia más vieja que la tana: unir ante el enemigo extranjero. Y no hay mejor blanco para la izquierda que Estados Unidos, la encarnación del mal para ellos.

Así las cosas, si bien Pedro Sánchez ha sacado una frase del Manual de resistencia de Zapatero para responder a Trump con eso del «no a la guerra» y el «trío de las Azores» —haciendo referencia a los máximos mandatarios de Estados Unidos (George W. Bush), Reino Unido (Tony Blair) y España (José María Aznar) en el contexto de la guerra de Irak (2003-2011)—, la verdadera maniobra que esconde el enfrentamiento contra Trump procede de un episodio de la «ceja», que se conoció gracias a un micrófono abierto.

Corría el año 2008 y el gurú de Pedro Sánchez había terminado una entrevista masaje con Iñaki Gabilondo.

Creyendo que los micrófonos ya estaban cerrados, al finalizar el encuentro en el plató de Cuatro, el entonces presidente Zapatero respondía a una pregunta que el presentador no había formulado: que los sondeos iban «sin problemas». Sin embargo, la frase que pasaría a la posteridad y que refleja la estrategia que rescata Sánchez es más escandalosa: «Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión».

Para terminar de delinear la jugada —y tras la confirmación de Gabilondo de que eso era lo que más convenía al socialista—, el amigo de Maduro añadió: «Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco… Si no, la gente… bueno…».