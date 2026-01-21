Periodista Digital celebra la VI edición ‘Travellers Awards’ en el marco de FITUR 2026 y premia a Ayuso y Madrid entre otros destinos

Sexta edición de los ‘Travellers Awards’ de Periodista Digital que se celebran cada año en el marco de la feria más importante de turismo del mundo, FITUR.

En esta ocasión, el director del reconocido medio, Alfonso Rojo, y el Consejo Editorial del mismo, deciden premiar a una serie de protagonistas y destinos por su buen hacer durante todo el año 2025.

En una gala celebrada en Madrid este 19 de enero de 2025, con la lógica contención por una jornada trágica en España después del accidente terrible de trenes en Adamuz (Córdoba), los galardonados mostraron lo mejor de sus destinos. Todo bajo la dirección de Paul Monzón y con el trabajo inconmensurable del equipo de Periodista Digital al completo.

El premio a la personalidad del turismo del año fue para Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid:

🔝 La presidenta @IdiazAyuso da la bienvenida a Madrid a los “ciudadanos del mundo” que vienen a celebrar #FITUR2026 en un “lugar de apertura y libertad”. ✅ Ha sido distinguida en la VI edición de los Travellers Awards.#FITURMadrid +Info: https://t.co/hc83mPkPhY pic.twitter.com/j5Fd1qj1QO — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) January 19, 2026

Tras ella, el resto de galardonados:

ÁLVARO DE MARICHALAR

Hace 500 años se llevó a cabo la segunda mayor expedición de la historia de la humanidad, solo superada por el viaje a la Luna: la Primera Circunnavegación del Mundo, concebida por Magallanes y promovida por el Reino de España. Hoy, el explorador español Álvaro de Marichalar revive esta gesta dando la vuelta al mundo en solitario en una embarcación de solo 3 metros, rindiendo homenaje a Magallanes, Elcano y a los navegantes que demostraron la verdadera forma del planeta.

En Periodista Digital estuvo contando todo tipo de aventuras a Alfonso Rojo.

TURISMO DE GALICIA

Galicia es mucho más que un destino: es una forma de vivir. Bajo la marca Galicia Calidade, la región invita a descubrir experiencias auténticas y sostenibles donde se unen la gastronomía, el termalismo, el Camino de Santiago y una cultura única, proyectándose al mundo en los principales escaparates turísticos nacionales e internacionales. Recibió el premio Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia.

LEÓN CARRILLO

A sus 77 años, el empresario León Carrillo sigue siendo el gran pionero de la gastronomía peruana en Madrid… aunque nació en Talavera de la Reina, siempre ha dicho ser peruano de corazón. Tras más de seis décadas dedicadas a la cocina andina y 34 años al frente de los restaurantes Inti de Oro, este madrileño de adopción ha convertido su casa en sinónimo de autenticidad y calidez. Apodado el “rey León” por Gastón Acurio, ha conquistado tanto al público como a figuras como el rey Felipe VI, que ha cebnado dos veces allí; y Mario Vargas Llosa, consolidando a Inti de Oro como embajador de la cocina peruana en Europa.

CATA AGENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CENTROAMÉRICA

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, representa la unión de siete naciones —Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá— junto a República Dominicana como aliado inspirador. Juntos han hecho de esta región un destino inolvidable: 30,6 millones de viajeros en 2025 vivieron la magia de su diversidad, su cultura y su calidez humana. Un logro que celebra el renacer del multidestino centroamericano como una alegría del turismo mundial.

LAS NOCHES DEL BOTÁNICO

Es uno de los más importantes festivales de música del mundo. Cada verano aglutina en en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a miles de espectadores venidos de todos los confines de España y de Europa. Esta noche premiamos al Festival musical -que este año celebra su décimo aniversario-, en reconocimiento a su valioso aporte al impulso del turismo receptivo en la capital de España. Recogiço el premio Julio Martí, director artístico de las Noches del Botánico.

CHIHUAHUA

Es uno de los destinos a tener en cuenta este 2026. Chihuahua lo tiene todo En el corazón árido del norte de México, Chihuahua despierta como un vasto lienzo de contrastes: cañones profundos que cortan la tierra como heridas eternas, cascadas que desafían la gravedad, dunas doradas que susurran bajo el viento implacable y desiertos infinitos que invitan a la aventura extrema.

Recibió el premio Enrique Toledo, Subsecretario de Turismo del estado de Chihuahua, México 7.

AIR CHINA

El Consejo Editorial de Periodista Digital concede este galardón a Air China, una de las aerolíneas más relevantes del mundo, por su papel estratégico en la conexión directa entre España y China, clave para el flujo de viajeros y la internacionalización del destino España en uno de los principales mercados emisores globales. Veamos el siguiente vídeo:

Entregó el premio: Sr. D. YAO Jing, Embajador de China en España y lo recogió la Directora General de Air China Sucursal en España, Sra. Yinghui Zhang.