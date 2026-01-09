El dardo de Álvaro de Marichalar a Sánchez: «Es el yerno de un proxeneta, por eso hace lo que hace»

Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada (Pamplona, 25 de abril de 1961) es un explorador navarro.

Estudió Business Administration en Florida y es académico de la Real Academia de la Mar. Fue piloto de aviación y prestó servicio en el Ejército del Aire.

Ha realizado varias expediciones marítimas a bordo de embarcaciones tipo moto acuática. Consiguió el Récord Guinness al cruzar el Atlántico en 17 días, 1 hora y 11 minutos.

Es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hablar sobre su última expedición (http://www.primeravueltaalmundo.com/), sus experiencias y cómo ve la situación de España.

En su visita al plató, ha dejado frases muy interesantes: