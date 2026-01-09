El dardo de Álvaro de Marichalar a Sánchez: «Es el yerno de un proxeneta, por eso hace lo que hace»

Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada (Pamplona, 25 de abril de 1961) es un explorador navarro.
Estudió Business Administration en Florida y es académico de la Real Academia de la Mar. Fue piloto de aviación y prestó servicio en el Ejército del Aire.
Ha realizado varias expediciones marítimas a bordo de embarcaciones tipo moto acuática. Consiguió el Récord Guinness al cruzar el Atlántico en 17 días, 1 hora y 11 minutos.
Es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hablar sobre su última expedición (http://www.primeravueltaalmundo.com/), sus experiencias y cómo ve la situación de España.
En su visita al plató, ha dejado frases muy interesantes:
«Todo lo que gano lo dedico a mis expediciones».
«Navego para encontrarme con Dios y conmigo mismo».
«La primera circunnavegación es la herencia más importante de España».
«Numancia es el origen de España».
«A los navegantes nos da igual lo que digan».
«Cuando sabes que Sánchez era el yerno de un proxeneta, se entiende por qué hace ciertas cosas».
«El 90 % de los españoles tiene horchata en las venas».
«Bolívar, Martí y otros falsos libertadores eran agentes de Inglaterra».
«Tras siete años fuera del país, me he encontrado con un país entregado».
«Hay que impulsar la “disolución de la mafia socialista”; ahí está incluido Podemos y los herederos de ETA».
«Delcy, Padrino y Diosdado son gentuza de lo peor. Están a la altura de Hitler, Stalin o Mao».
«El presidente de Panamá está resguardando las actas que demuestran la victoria de María Corina».
«Hay que exigir que los presos políticos sean liberados y que se respete la voluntad del pueblo venezolano».
«Desde fuera ven a España con pena por todo lo que está pasando».
«Desde que nací soy libertario: por eso no me gusta Franco ni el socialismo ni ninguna otra ideología que intente controlarnos».
«Bukele ha eliminado la delincuencia poniendo los cuerpos de seguridad al servicio de la gente».
«Maduro es un asesino; sus derechos humanos no pueden estar por encima de los de las víctimas».
«Me parece bien que se devuelvan los objetos robados de los museos a sus países de origen, pero lo importante es que se conozca la historia tal y como ocurrió».
«La vuelta al mundo estaba planeada para durar dos años, pero se ha alargado por culpa de la pandemia».