Sigue la orgía de gasto: +30.000 millones en un año

En los nueve primeros meses del año, España ha vuelto a disparar el gasto público.

Según los datos oficiales de la IGAE:

— Los ingresos suben porque suben los impuestos y cotizaciones.

— Pero el gasto aumenta todavía más en partidas estructurales que ya no se pueden recortar fácilmente.

📊 Datos clave:

✔️ +22.323 millones más en impuestos

✔️ +9.938 millones más en cotizaciones sociales

✔️ +30.131 millones más de gasto total

Las partidas que más crecen:

👉 Prestaciones sociales: +13.489 millones

👉 Salarios públicos: +3.781 millones

👉 Intereses de la deuda: +1.757 millones

👉 Subvenciones: +1.414 millones

Resultado: seguimos gastando más de lo que ingresamos.

💣 Déficit oficial: –17.702 millones a septiembre

Y eso sin contar compromisos futuros, deuda, ni facturas aplazadas.

El problema no es “gastar más”. El problema es que gastamos en estructura permanente: burocracia, subsidios, intereses y subvenciones… mientras la economía real no crece al mismo ritmo. Y cuando el ciclo cambie, no habrá colchón.

Si te interesa saber cómo se está financiando todo esto y quién lo va a pagar, acompáñame en el vídeo.