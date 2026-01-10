Sigue la orgía de gasto: +30.000 millones en un año

En los nueve primeros meses del año, España ha vuelto a disparar el gasto público.
Según los datos oficiales de la IGAE:
— Los ingresos suben porque suben los impuestos y cotizaciones.
— Pero el gasto aumenta todavía más en partidas estructurales que ya no se pueden recortar fácilmente.
📊 Datos clave:
✔️ +22.323 millones más en impuestos
✔️ +9.938 millones más en cotizaciones sociales
✔️ +30.131 millones más de gasto total
Las partidas que más crecen:
👉 Prestaciones sociales: +13.489 millones
👉 Salarios públicos: +3.781 millones
👉 Intereses de la deuda: +1.757 millones
👉 Subvenciones: +1.414 millones
Resultado: seguimos gastando más de lo que ingresamos.
💣 Déficit oficial: –17.702 millones a septiembre
Y eso sin contar compromisos futuros, deuda, ni facturas aplazadas.
El problema no es “gastar más”. El problema es que gastamos en estructura permanente: burocracia, subsidios, intereses y subvenciones… mientras la economía real no crece al mismo ritmo. Y cuando el ciclo cambie, no habrá colchón.
