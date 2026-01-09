La galería de los horrores en la que Sánchez ha convertido La Moncloa: de la proetarra Aizpurua al inhabilitado Junqueras

El retrato es niquelado.

Y, lo peor de todo, es que tiene razón.

Antonio Naranjo, en el programa ‘Herrera en COPE‘, detalló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha convertido el Palacio de La Moncloa en una especie de galería de los horrores. La primera en pasar, la actual portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados:

Bueno, la lista es eterna, ¿no? Pero ha recibido, la más grave de todos seguramente, a Merche Aizpurua, la portadista de Egin y biógrafa de jefes de ETA.

Por supuesto, también los líderes de Juntos por Cataluña:

Ha recibido a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. Ha recibido a Jordi Turull, uno de los condenados por sedición en el Tribunal Supremo.

Para finalizar, uno de los cabecillas del intento del golpe de Estado del 1 de noviembre de 2017:

Y lo remata recibiendo a Oriol Junqueras, que fue condenado por sedición y luego fue primero indultado y finalmente amnistiado.

Para Naranjo, lo más grave de todo es que a quien sí que no ha recibido en los últimos tiempos en el Palacio de La Moncloa es al líder de la oposición, a Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), una ausencia que no ha pasado desapercibida ni para el periodista ni para el común de los mortales: