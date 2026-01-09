La Audiencia Nacional aprieta el pescuezo a un acorralado Zapatero

No le cabe un cacahuete por salva sea la parte.

La Audiencia Nacional ha dado un paso decisivo que coloca al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una posición extremadamente delicada: ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite la querella presentada por la asociación HazteOír contra el exdirigente socialista por su colaboración con la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro.

El auto, dictado el 8 de enero de 2026 por el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, aprecia indicios iniciales suficientes para iniciar esta fase preliminar y ya ha solicitado informe urgente a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y la viabilidad de continuar la investigación.

La querella, registrada el 5 de enero de 2026, aprovechando el impacto internacional de la detención de Maduro en Estados Unidos por narcoterrorismo y el famoso Cártel de los Soles, imputa a Zapatero delitos muy graves:

Tráfico de drogas

Blanqueo de capitales

Pertenencia a organización criminal

La acusación sostiene que la actuación de Zapatero fue mucho más allá de una mediación política o diplomática: habría contribuido de forma decisiva a apuntalar, facilitar y dar cobertura internacional a la operativa del régimen chavista, incluso cuando ya pesaban sobre Maduro acusaciones formales por narcotráfico a gran escala.

El movimiento judicial llega en el peor momento posible para Zapatero: justo cuando la caída de Maduro en manos estadounidenses ha abierto la espita de todas las informaciones y testimonios acumulados durante años sobre la relación privilegiada entre el expresidente español y la cúpula chavista.

Por ahora se trata de diligencias previas (no una imputación formal), pero la decisión del juez de incoarlas y pedir informe a Fiscalía supone un cerco judicial que pocos esperaban que llegara tan rápido y con tanta contundencia.

El cerco se estrecha y el expresidente que durante años se presentó como mediador de paz en Venezuela ve cómo la Audiencia Nacional empieza a apretar de verdad. El próximo movimiento lo tiene la Fiscalía.