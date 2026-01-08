César Vidal denuncia sin pelos en la lengua a ZP: “Su inmensa fortuna proviene en no escasa medida del chavismo”

En el programa La Burbuja de Josué Cárdenas, el periodista César Vidal ha recordado que Zapatero es inmensamente rico gracias al chavismo y más aún si hubiera ejercido mediación entre Maduro y la Administración Trump.

Sobre la estrategia del presidente norteamericano para el país caribeño tras haber capturado al dictador, Vidal lo tiene claro:

“Los derechos humanos a Donald Trump no le preocupan en absoluto. Es algo que no le quita el sueño. Tampoco le haya quitado el sueño a Biden antes que a él o a Barack Obama pero Donald Trump ni siquiera se molesta en disimular que lo que le interesa son las materias primas. Y cualquiera que haya leído el programa de la política exterior de la Administración Trump se da cuenta de que todo eso a Donald Trump no le importa una higa ni los derechos humanos, ni la libertad, ni la defensa de la democracia. Donald Trump tiene un plan imperial que consiste en mantener la hegemonía de los Estados Unidos para las próximas décadas y así lo dice literalmente. Él no cree ya en que el imperio americano se pueda mantener hasta el final de los tiempos como aparecía en el plan del nuevo siglo americano de finales del siglo XX. Pero sí cree que ese imperio se puede mantener de manera hegemónica durante las próximas décadas siempre que se den ciertas condiciones: no sobre extenderlo, no multiplicar las intervenciones militares como pasó con Bush y con Obama y sobre todo centrarse en el control de las materias primas. Y eso da un papel de especial relevancia a Hispanoamérica”.

César Vidal pone el énfasis también en que para la Administración Trump lo que ocurra en el interior de los países musulmanes con los derechos humanos tampoco es relevante hasta el punto de que la actual Casa Blanca habría decidido no preocuparse por este tema.