Alfonso Rojo: «A Sánchez se le atraganta Groenlandia y a ZP no le cabe un cacahuete a martillazos»

Llevo unos días difundiendo el bulo de que Zapatero va a diario al Monte del Pardo, pero no a dar carreritas ni a maquinar a escondidas con los estafadores de Plus Ultra, sino a implorar al Cristo que le proteja y evite que la chavista Delcy cante y dé munición a los jueces para que lo empitonen.

Ya he dicho que es una bola, una simple gracieta, porque la única fe de Zapatero, desde hace mucho, es el dinero.

Lo acaba de reiterar el ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista encarcelado en EE.UU., cuyo testimonio refuerza la tesis de la Venezuela narcoestado y apunta entre sus beneficiarios españoles, además de a ZP, a Monedero, al exjuez Garzón y al trincón exembajador socialista Morodo.

Hay muchos más e irán saliendo, porque aquí ya se lo llevaron crudo algunos del PSOE, cuando se repartieron en comisiones 42 millones tras la venta de 8 patrulleras de Navantia al régimen bolivariano.

Y en los 20 años transcurridos desde entonces ha llovido mucho, sobre todo en billetes procedentes de la droga.

Vamos a tardar lo suyo en tener elecciones democráticas, según explica el secretario de Estado Marco Rubio, pero eso no supone que no vayan a destaparse escándalos.

Los torturadores chavistas están en el ‘sálvese quien pueda’ y si traicionaron a Maduro, dando información y detalles de su dormitorio, ¿cómo se rersistirán a entregar la cabeza de Zapatero y compadres llegado el caso?

De chiste, damas y caballeros, lo último del Gobierno Sánchez.

Mientras el cadavérico marido de Begoña se postula como némesis planetaria de Trump y se ofrece a salvar simultáneamente a los inuits de Groenlandia, los narcoguerrilleros hispanoamericanos y los yihadistas de Hamás, sus acólitos —por boca del desangelado Albares— subrayan que Zapatero va por su cuenta.

Eso, 48 horas después de que el Ejecutivo Frankenstein se pusiera a cacarear que era clave en la transición a la democracia de Venezuela, que hasta la CIA le consultaba y que suena como candidato al próximo Nobel de la Paz.

Estamos hablando del tipejo que, por dinero, ha sido durante una década el principal valedor internacional del tirano Maduro y de quien blanqueó el robo electoral de julio de 2024.

Dicen que ahora pilota un plan, para colar como ‘tecnócrata moderada’ a una fiera corrupta como Delcy, conchabado con empresarios corruptos, sindicalistas falsarios y opositores fake.

Es posible y yo me hago una pregunta, dirigida a él, a su cómplice Sánchez y a los periodistas amarrados al pesebre de La Moncloa: ¿Y de los 20 presos políticos españoles que agonizan todavía en las mazmorras chavistas; qué?