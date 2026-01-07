¿Está Zapatero comandando la transición en Venezuela?

¡Alerta, España! Mientras Nicolás Maduro se pudre en una cárcel de Nueva York tras su captura por las fuerzas de Donald Trump, el verdadero cerebro detrás de la «transición» venezolana no está en Caracas ni en Washington: está en Madrid, y se llama José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes solventes confirman que el expresidente socialista, el mismo que nos metió en la crisis del 2008 y que ha vivido como un rey gracias a sus «mediaciones» en Caracas, ha sido clave en las negociaciones secretas con EE.UU. para una salida «controlada» que deja al chavismo en el poder, pero sin el molesto Maduro.

Sí, lo han leído bien: Zapatero participó activamente en las conversaciones discretas que se celebraron en Madrid, Doha y Caracas durante los últimos seis meses. El objetivo: forzar una transición sin el dictador, pero manteniendo a los suyos al mando. Y adivinen quién ha emergido como la «pieza clave» elegida por Washington (¡y bendecida por Zapatero!): Delcy Rodríguez, la vicepresidenta sancionada por la UE, ahora presidenta interina, esa misma que pisó Barajas de madrugada en el Delcygate y que llama «príncipe» al leonés.

Según revelaciones explosivas, Zapatero opera desde España para «normalizar» a Delcy, blanqueándola como una «tecnócrata respectable» ante el mundo. ¡El mismo truco que usó durante una década para defender a Maduro y su narcorégimen! Mientras la oposición real, como María Corina Machado o Edmundo González, es marginada (Trump ya dijo que Machado «no tiene apoyo»), Zapatero pilota el plan para perpetuar el chavismo 2.0: Delcy al frente, petrodólares fluyendo y el socialismo rojo intacto.

¿Casualidad que Trump haya dejado al régimen en pie, con Delcy juramentada y ofreciendo «cooperación»? ¡No! Es el fruto de las negociaciones donde Zapatero actuó como puente, vendiendo una transición teledirigida que evita el caos… pero también la verdadera democracia. Y mientras, investigaciones en EE.UU. y España cercan al ex presidente: querellas por colaboración con narcotraficantes, vínculos con Plus Ultra y Air Europa, y su patrimonio misterioso gracias a Caracas.

