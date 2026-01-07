«Ahora está a prueba la capacidad de Trump para mantener unida a una inquieta coalición republicana»

Jerónimo Páez presenta hoy este 7 de enero su columna «Donald Trump y su rocambolesca intervención militar en Venezuela», publicada en el Ideal. En este artículo, Páez sostiene que el eje principal de su análisis gira en torno a la sorprendente y audaz operación militar ordenada por Donald Trump contra Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y representa un cambio drástico en la política exterior estadounidense, donde se prioriza el control del petróleo y la seguridad regional por encima de las críticas tanto internas como externas.

El autor comienza describiendo el impacto inmediato de esta intervención, subrayando cómo Trump ha puesto a prueba su liderazgo republicano en un año electoral crucial. Cita textualmente: «La intervención militar del presidente Donald Trump en Venezuela pondrá a prueba su capacidad para mantener unida a una inquieta coalición republicana durante un desafiante año electoral». Este fragmento refleja claramente la tensión dentro del partido, con aliados como Marjorie Taylor Greene cuestionando si esta acción contradice el lema «Estados Unidos Primero», mientras Trump defiende su decisión al presentarla como una medida contra el narcotráfico y el «narcoterrorista» Maduro.

En otro párrafo literal, Páez resalta la postura beligerante de Trump: «Trump dijo que “no le temo a poner botas sobre el terreno” en Venezuela si es necesario, y enmarcó sus acciones como una prioridad para la seguridad de los estadounidenses». En este punto, el autor vincula esta retórica con episodios anteriores como Irak, aunque distingue la operación venezolana por su rapidez —solo 47 segundos fueron suficientes para capturar a Maduro y Cilia Flores, quienes fueron trasladados al buque USS Iwo Jima— y por su atención a las reservas petroleras, anunciando que EEUU «gobernará» el país hacia una transición e intervendrá directamente en su sector energético.

Un tercer párrafo clave recoge las reacciones encontradas: «“Este es el mismo manual de Washington del que estamos tan hartos y cansados, que no sirve al pueblo estadounidense, sino que en realidad sirve a las grandes corporaciones, los bancos y los ejecutivos petroleros”, comentó la representante Marjorie Taylor Greene». Aquí, Páez entrelaza este comentario con apoyos provenientes de figuras como Tom Cotton, quien equipara la operación con la captura de Manuel Noriega en Panamá, mientras que críticos demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez advierten que se trata de una distracción ante problemas internos como la inflación o los archivos de Epstein.

Finalmente, Páez menciona: «Trump afirmó que Delcy le dijo a Rubio “Haremos lo que necesiten”», destacando la supuesta colaboración de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras lo dictaminado por el Tribunal Supremo venezolano. Esta maniobra, encuadrada dentro de la Operación Determinación Absoluta o Lanza del Sur, involucró 150 aeronaves y bombardeos en Caracas, dejando abiertas preguntas sobre el futuro: ¿se intensificará la situación con Cuba, Colombia o México? ¿Estamos ante una violación del derecho internacional, tal como señalan El País y The New York Times?.

La columna de Páez teje estos elementos creando un panorama ambicioso propio del trumpismo, donde las riquezas petroleras venezolanas junto con una renovada doctrina Monroe eclipsan los riesgos geopolíticos, invitando así a reflexionar si esta «hazaña militar increíble» transformará para siempre el mapa latinoamericano.