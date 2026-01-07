Primer test para la ‘interina’ Delcy Rodríguez: el presidente Trump, vía Marco Rubio, le da tres órdenes de ‘inmediato cumplimiento’

Delcy Rodríguez se enfrenta a su primer gran reto. Tras la detención de Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Donald Trump, el presidente de EE UU la designa como líder interina.

Sin embargo, le impone condiciones severas. Marco Rubio, secretario de Estado, le ha transmitido tres órdenes que deben cumplirse de inmediato.

El pasado sábado, fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación impecable en Caracas.

De este modo, lograron despojar a Maduro del poder y lo extraditaron a Nueva York, donde se enfrenta a acusaciones por narcotráfico.

El lunes se declaró inocente. Ahora, Delcy Rodríguez, quien ha sido vicepresidenta del régimen chavista, asume el mando como presidenta interina. Trump la apoya debido a su perfil técnico en el sector petrolero. Un informe de la CIA ha sido determinante al señalar que los leales al régimen pueden ofrecer estabilidad en el corto plazo, evitando así un caos que podría llevar a la intervención militar estadounidense en Venezuela.

Marco Rubio ha comunicado las acciones urgentes que debe llevar a cabo Rodríguez.

Fuentes cercanas han confirmado esta información. Rubio, conocido por su postura firme contra el chavismo, enfatiza la necesidad de mantener el orden. Según él, la oposición, liderada por María Corina Machado, podría generar más inestabilidad. Esta última, ganadora del Premio Nobel de la Paz y actualmente exiliada, obtuvo un 70% de los votos en las elecciones de 2024 según voluntarios en el terreno. Sin embargo, tanto Trump como Rubio la descartan por ahora al considerar que carece de apoyo popular suficiente. Algunos congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, abogan por su causa, pero su futuro sigue siendo incierto.

Las tres órdenes que Trump impone a Delcy

La exigencia de Trump es clara y directa. Rubio se encargó de transmitirle estas demandas a Rodríguez, y aquí están los puntos esenciales:

Desvincularse de China y Rusia : Venezuela debe cortar cualquier relación con estos adversarios estadounidenses. Durante su mandato, Maduro les dio facilidades para operar en lo que se considera el patio trasero americano. China ha invertido en petróleo y Rusia ha enviado armas y asesores; ahora, Trump quiere que eso termine ya.

: Venezuela debe cortar cualquier relación con estos adversarios estadounidenses. Durante su mandato, les dio facilidades para operar en lo que se considera el patio trasero americano. China ha invertido en petróleo y Rusia ha enviado armas y asesores; ahora, quiere que eso termine ya. Estabilizar el gobierno provisional : Con Rodríguez al mando del interinato, es crucial que mantenga el orden sin permitir un colapso total. La CIA cree que ella tiene las capacidades necesarias para lograrlo.

: Con al mando del interinato, es crucial que mantenga el orden sin permitir un colapso total. La CIA cree que ella tiene las capacidades necesarias para lograrlo. Implementar reformas en el sector petrolero: Como experta técnica, Rodríguez tiene la responsabilidad de revitalizar esta industria clave para el país. El Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 80% bajo el mandato de Maduro, mientras que la pobreza afecta al 90% de la población y la hiperinflación alcanza un desorbitado 130.000%. Es imperativo atraer inversiones.

Estas exigencias han llegado en las últimas 48 horas tras las declaraciones de Rubio en una rueda de prensa posterior al ataque: «Daremos una oportunidad a Delcy«, afirmó, aunque con plazos ajustados.

Contexto: del chavismo al caos

Durante sus 11 años en el poder, Maduro arruinó la economía del país y millones han abandonado Venezuela buscando mejores oportunidades. La migración ha llegado incluso hasta la frontera sur de EE UU. Además, brindó apoyo a potencias como China, Rusia e incluso a Irán, mientras enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. La reciente operación militar llevada a cabo por Trump evoca recuerdos del derrocamiento de Manuel Noriega en Panamá en 1989; aquí también las fuerzas especiales demostraron su capacidad militar tras los conflictos en Afganistán e Irak.

La oposición venezolana no se queda atrás en este nuevo escenario; figuras como María Corina Machado y Edmundo González, quien es visto como un posible ganador real para 2024, están presionando por cambios significativos. Los exiliados comienzan a contemplar su regreso al país; sin embargo, la posición de Rubio es clara: prefiere contar con chavistas leales para asegurar una transición suave.

Los abogados defensores de Maduro y su esposa, Cilia Flores, argumentan problemas graves de salud y piden atención médica urgente bajo el argumento de que necesitan cuidados médicos en Caracas y no en Nueva York. Este asunto está siendo revisado por un tribunal estadounidense y podría complicar aún más su juicio.

¿Qué sucederá ahora?

La decisión que tome Delcy Rodríguez será crucial. Si logra cumplir con las órdenes impuestas por Estados Unidos, podría ganar algo de tiempo para estabilizar su gobierno interino mientras EE UU mantiene una presencia naval cercana sin planes inmediatos para una invasión masiva. A diferencia de Afganistán, Venezuela cuenta con cohesión social y una tradición democrática arraigada.

Si no logra cumplir con estas expectativas, es probable que Trump considere dar apoyo a la figura opositora como Machado, impulsada por algunos republicanos desde Florida. La estabilidad del país pende sobre un hilo muy fino; el futuro económico depende enormemente del sector petrolero y las reformas necesarias podrían abrir las puertas a nuevas inversiones extranjeras.

Los riesgos son muchos; las críticas internacionales no tardan en llegar. Personalidades como Kamala Harris han calificado estas acciones como ilegales; mientras tanto, otros como el congresista demócrata Gregory Meeks ven esto como una violación clara del estado de derecho internacionalmente reconocido; incluso hay preocupación desde Naciones Unidas con respecto al precedente que esto podría sentar ante los ojos del mundo.

En Caracas aumentan las tensiones: los leales al chavismo están atentos ante cualquier movimiento opositor creciente en las calles. En este contexto complicado, Rodríguez navega entre las exigencias impuestas por Trump y su base roja interna; romper vínculos con China y Rusia será doloroso ya que estos aliados fueron fundamentales durante el gobierno madurista.

Los datos económicos son desalentadores:

Indicador Bajo Maduro Impacto PIB -80% Colapso total Pobreza 90% Masiva Inflación 130.000% Hiper

La herencia económica que recibe Rodríguez son ruinas; deberá actuar rápidamente si desea marcar alguna diferencia.

Mientras tanto, Marco Rubio observa atentamente desde Washington D.C., jugando un papel clave en esta trama política compleja respaldada por informes provenientes desde la CIA donde se prioriza ante todo la estabilidad.

La oposición tampoco se rinde:

Machado convoca protestas pacíficas. González reclama justicia sobre lo acontecido electoralmente. Los exiliados preparan sus planes para regresar.

En este escenario político cambiante, Trump parece sumar puntos ante posibles aliados internacionales al aumentar el gasto destinado a la OTAN mientras intenta contener cualquier movimiento iraní; Venezuela ocupa un lugar destacado dentro de sus prioridades geopolíticas actuales.

Por último, los abogados defensores de Maduro insisten sobre sus problemas médicos alegando posibles solicitudes futuras para su traslado; esto podría complicar aún más toda esta situación ya delicada.

El tiempo corre para Delcy. Cumplir con esas tres órdenes definirá su futuro inmediato; Trump no está dispuesto a esperar ni un segundo más mientras Venezuela se convierte lentamente en un tablero donde los movimientos políticos marcan cada jugada.