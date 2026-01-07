Soto Ivars aniquila a los progres españoles que aún defienden histéricos el régimen de Maduro: «No tenéis p*ta vergüenza»

No tienen un pase.

Los progres españoles no cesan en su escalada de apoyos insobornables a Nicolás Maduro.

El derrocado y detenido dictador de Venezuela cuenta con una importante fuente de apoyos en nuestro país.

Para muestra, mensajes, por ejemplo, de Ione Belarra e Irene Montero, representantes de Podemos, mostrándose en contra de la operación emprendida por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, contra el sátrapa caribeño:

Trump acaba de secuestrar al presidente de Venezuela, amenaza con más agresiones ilegales a Colombia, México y Cuba y avisa a la UE de que también invadirá ilegalmente Groenlandia – territorio OTAN. Hay que comprender ya que nadie estará a salvo hasta que paremos los pies a EEUU. — Ione Belarra (@ionebelarra) January 5, 2026

Trump bombardea Venezuela EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo — Irene Montero (@IreneMontero) January 3, 2026

El periodista Juan Soto Ivars le ha dado para el pelo a toda esta pléyade de cómplices con las atrocidades del chavismo:

Vamos a ver, queridos españoles comunistas, queridos españoles que leísteis de adolescentes a Galeano y que las venas abiertas de América Latina os corren por la sangre de manera adulterada, permitidme que os diga una cosa, no en nombre de los venezolanos que viven aquí, exiliaos, sino en nombre propio. Me tocáis muchísimo los cojones. No tenéis la más puta vergüenza.

El comunicador no daba crédito que se pusiera en tela de juicio el testimonio de los venezolanos exiliados sobre las penurias que habían tenido que padecer bajo el yugo de décadas de chavismo: