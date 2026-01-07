Soto Ivars aniquila a los progres españoles que aún defienden histéricos el régimen de Maduro: «No tenéis p*ta vergüenza»

No tienen un pase.
Los progres españoles no cesan en su escalada de apoyos insobornables a Nicolás Maduro.
El derrocado y detenido dictador de Venezuela cuenta con una importante fuente de apoyos en nuestro país.
Para muestra, mensajes, por ejemplo, de Ione Belarra e Irene Montero, representantes de Podemos, mostrándose en contra de la operación emprendida por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, contra el sátrapa caribeño:
Trump acaba de secuestrar al presidente de Venezuela, amenaza con más agresiones ilegales a Colombia, México y Cuba y avisa a la UE de que también invadirá ilegalmente Groenlandia – territorio OTAN. Hay que comprender ya que nadie estará a salvo hasta que paremos los pies a EEUU.
— Ione Belarra (@ionebelarra) January 5, 2026
Trump bombardea Venezuela
EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo
España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN
Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo
— Irene Montero (@IreneMontero) January 3, 2026
El periodista Juan Soto Ivars le ha dado para el pelo a toda esta pléyade de cómplices con las atrocidades del chavismo:
Vamos a ver, queridos españoles comunistas, queridos españoles que leísteis de adolescentes a Galeano y que las venas abiertas de América Latina os corren por la sangre de manera adulterada, permitidme que os diga una cosa, no en nombre de los venezolanos que viven aquí, exiliaos, sino en nombre propio. Me tocáis muchísimo los cojones. No tenéis la más puta vergüenza.
El comunicador no daba crédito que se pusiera en tela de juicio el testimonio de los venezolanos exiliados sobre las penurias que habían tenido que padecer bajo el yugo de décadas de chavismo:
Opinar sobre lo que pasa en otro país, sobre el que tú te has enterado de cosas, has leído cosas, te han contado cosas, es perfectamente legítimo. Lo que me parece menos legítimo es decirle a gente que ha huido de ese país, a gente que ha visto como su país tenía una economía más destruida con un régimen político que con una guerra, porque la economía venezolana ha caído más durante el chavismo-madurismo que la economía de países que han estado en guerra, lo que no me parece de recibo es decirle a gente que se ha exiliado de ese país por las condiciones económicas y políticas a las que estaban sometidos dentro, por tener que ducharse con una manguera, por tener que hacer colas para comprar pollo y para comprar verduras, viviendo como han vivido, en un país totalmente destruido por un sueño, político totalmente falso y que no hacía más que encubrir a una serie de gobiernos corruptos, lo que no me parece de recibo es decirle a esas personas que han tenido que venir de allí que allí, en su país, las cosas son un ejemplo para todos los demás países.