Ya cayó Maduro: los siguientes serán Zapatero y los compinches de los chavistas en España

Tiene que estar temblando.

Ahora chupa de los corruptos jerarcas comunistas chinos, pero la realidad es que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se ha hecho muy rico gracias a su rol como avalista internacional del régimen chavista, legitimando robos electorales, torturas y represión sistemática.

Desde 2015, Zapatero actuó como supuesto mediador, pero siendo en la práctica un aliado firme de los torturadores: defendió el robo de elecciones (como las parlamentarias de 2020 y presidenciales de 2018 y 2024), evitó condenar fraudes documentados y la represión sistemática que ha causado miles de detenidos, torturas y ejecuciones extrajudiciales (según informes de ONU y HRW).

Personajes como Hugo «El Pollo» Carvajal y Rafael Ramírez lo acusan de recibir contrapartidas económicas multimillonarias vía PDVSA: contratos petroleros, concesiones en oro/coltán y operaciones como el rescate de Plus Ultra (53 millones públicos españoles, bajo investigación por blanqueo).

Pero el gurú de Pedro Sánchez no es el único.

Otros han recibido prebendas similares y Raúl Morodo, exembajador en Caracas y condenado fiscalmente por cobros ficticios de PDVSA, es otro de los muchos socialistas que han recibido en estos 27 años, dólares manchados de sangre.

Un periodista venezolano denuncia en directo en TVE que "algunos en España son parte de los esquemas de corrupción del chavismo". Zapatero, Podemos y el propio Sánchez.pic.twitter.com/I1t1XHUIgy — Sr.Liberal (@SrLiberal) January 3, 2026

Por su parte, la oposición señala a Zapatero y al Gobierno Sánchez debido a sus conexiones con el régimen chavista. En especial, porque el expresidente figura en una lista de 64 personas que están siendo investigadas en Estados Unidos por sus vínculos con el régimen chavista.

El expediente judicial que se tramita en un tribunal federal de Nueva York, señala a otros dos españoles -de los que no se sabe su nombre todavía-, así como conocidos referentes de la izquierda internacional a los que se atribuye «una intensa labor de influencia» dirigida a conferir a la dictadura venezolana una apariencia democrática en foros globales.

Lo cierto es que el dictador Nicolás Maduro fue detenido este sábado por fuerzas estadounidenses en un operativo militar llevado a cabo en Caracas que lo sacó del poder junto a su esposa, Cilia Flores. Ahora, enfrenta serios cargos de narcoterrorismo en Nueva York.

Y muchos en España están temblando porque se han beneficiado con la miseria en Venezuela. Empezando por Zapatero.

