¿Es Delcy Rodríguez la gran traidora que entregó a Maduro a la CIA?

Y de telón de fondo, 50 millones de dólares.

Porque traidores ha habido y no precisamente entre los guardaespaldas del sátrapa, porque a ellos los acribillaron sin piedad los comandos norteamericanos.

Iban a tiro hecho.

Y eso alimenta la ‘Teoría del Topo’.

Donald Trump lanzó una bomba informativa el sábado 3 de enero de 2026 desde la Casa Blanca.

Anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una operación conocida como Resolución Absoluta. Equipos de la CIA y Delta Force entraron en una casa segura, sacando al dictador de su cama, esposado y vestido con un chándal gris de Nike. Lo trasladaron en helicóptero, barco y avión hasta Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico relacionados con el Cártel de los Soles.

La maniobra tomó a todos por sorpresa. Trump no declaró una guerra formal, sino que utilizó el pretexto de extraditar a un narcotraficante.

Bombarderos y drones atacaron puntos estratégicos, dejando alrededor de 40 guardias pretorianos muertos. El ejército bolivariano apenas pudo resistir ante el embate. Se habla de infiltrados en las altas esferas del mando militar.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta y cercana a Zapatero, se encontraba en Moscú.

Exigió pruebas sobre la vida de Maduro, pero Trump la designó como interlocutora para la transición política. Afirmó que colaboraría como «vicepresidenta». La oposición, representada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quedó estupefacta. Machado, premio Nobel, abandonó el país, dejando al movimiento opositor sin liderazgo en su tierra.

La teoría del topo

Aquí es donde se complica la situación. Martín Rodil, un experto en inteligencia y narcotráfico venezolano-israelí, tiene las cosas claras. Colabora con EE.UU. para capturar a delincuentes vinculados al chavismo y sostiene que Delcy Rodríguez traicionó a Maduro. Junto a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, revelaron detalles sobre la rutina diaria del dictador.

Informaron sobre dónde dormía cada noche, ya que cambiaba de cama constantemente.

Señalaron la casa segura exacta donde se alojaba Maduro .

. Proporcionaron datos sobre los guardias y sus movimientos. Todo esto fue entregado a la CIA.

Rodil lo califica como un Kabuki Theatre, una actuación destinada a despistar. Aunque Delcy clama a las calles que defiendan a Maduro, parece haberlo vendido ya. Su motivo: sálvese quien pueda. Ella enfrenta causas legales en EE.UU., buscando un exilio dorado; lo mismo ocurre con su hermano. Según se dice, Trump les ha ofrecido protección para estabilizar la situación, aunque advirtió: «Si no actúan correctamente, pagarán más caro que Maduro«.

La periodista venezolana Nitu Pérez Osuna entrevistó a Rodil, quien reiteró su afirmación: «Con absoluta certeza». Explicó cómo se llevó a cabo la extracción; afirmó que Maduro bajó del avión con chancletas sin cordones. Huellas dactilares y exámenes médicos fueron parte del proceso; si el dictador intentaba resistirse, lo matarían.

La oposición critica el orden establecido en esta operación: primero capturaron a Maduro, cuando deberían haber neutralizado primero a figuras como Diosdado Cabello, Padrino López y Alexander Granco Arteaga, conocido como el hombre de las mil caras. Estos tres son quienes realmente tienen poder militar; «Sin ellos, nada cambiará», aseguran fuentes cercanas al movimiento opositor.

¿Quién cobra los 50 millones?

La DEA había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro. ¿Quién se quedará con ese dinero? Los rumores apuntan hacia los hermanos Rodríguez. Rodil los identifica como informantes clave en este asunto. Sin embargo, es claro que es Trump quien controla todo el proceso de transición política; tiene acceso total a Venezuela gracias a la intermediación de Delcy. Recientemente ella publicó en Instagram invitando a EE.UU. a colaborar en el desarrollo del país.

Posibles beneficiarios: tanto Delcy como su hermano podrían haber negociado su entrega.

como su hermano podrían haber negociado su entrega. Alternativa: quizás nadie reciba el dinero si EE.UU. decide quedarse con él tras llevar a cabo su propia operación.

Pendientes: personajes como Cabello, Padrino López, el hijo de Maduro conocido como Guerra y el sobrino llamado Héctor Rushtenford Guerrero están todos bajo juicio en Nueva York.

El secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, escucharon atentamente las palabras de Trump. Rubio, que mantiene buenas relaciones con Machado, mostró una expresión seria mientras escuchaba los planes: tener a Delcy como presidenta interina para controlar al ejército mientras la oposición carece de cuadros dentro del país para evitar un caos total; posteriormente se convocarían elecciones libres.

Europa apoya abiertamente al bando opositor; incluso el presidente francés, Macron, ha manifestado su deseo de ver a González Urrutia ocupando un papel clave durante esta transición política. Por otro lado, figuras políticas alemanas como Merz han hablado sobre posibles fraudes electorales en 2024; mientras que el español Alberto Núñez Feijóo reconoce legítimamente a González como líder válido en este proceso político.