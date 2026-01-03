Donald Trump saca pecho por la captura de Maduro: «Vamos a gestionar Venezuela por el momento»

Este 3 de enero ya ha pasado a la historia internacional, por ser el día en el que Donald Trump cazó a Nicolás Maduro y su esposa, y los trasladó a Estados Unidos para ser juzgados por narcoterrorismo.

La jugada es espectacular, en una operación relámpago sobre terreno Venezolano, y hace saltar por los aires el tablero internacional.

Algunas horas después el presidente Trump daba unas primeras declaraciones a la cadena FOX en las que aseguró que lo siguió «en directo, como en un show televisivo».

Además, se conocieron algunos detalles, aunque aún se piensa quién pudo hacerse con la recompensa que sobrevuela el imaginario, de 50 millones de euros.

Aquí tenemos la primera fotografía que circuló de la detención de Maduro:

En el vídeo que abre la noticia, el segundo especial de Periodista Digital en este 3 de enero, para abordar la actualidad rabiosa que llega de Estados Unidos, con la rueda de prensa de Trump, la llegada del dictador venezolano a Nueva York y todas las reacciones. Con Alfonso Rojo, Josué Cárdenas, el doctor en Relaciones Internacionales Rubén Herreno, con la realización de David García y la colaboración de decenas de analistas, como Albert Castillón, el diplomático Inocencio Arias, Colin Rivas, etc.

En rueda de prensa, lo más destacado de Trump: