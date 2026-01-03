Donald Trump saca pecho por la captura de Maduro: «Vamos a gestionar Venezuela por el momento»

Este 3 de enero ya ha pasado a la historia internacional, por ser el día en el que Donald Trump cazó a Nicolás Maduro y su esposa, y los trasladó a Estados Unidos para ser juzgados por narcoterrorismo.
La jugada es espectacular, en una operación relámpago sobre terreno Venezolano, y hace saltar por los aires el tablero internacional.
Algunas horas después el presidente Trump daba unas primeras declaraciones a la cadena FOX en las que aseguró que lo siguió «en directo, como en un show televisivo».
Además, se conocieron algunos detalles, aunque aún se piensa quién pudo hacerse con la recompensa que sobrevuela el imaginario, de 50 millones de euros.
Aquí tenemos la primera fotografía que circuló de la detención de Maduro:
En el vídeo que abre la noticia, el segundo especial de Periodista Digital en este 3 de enero, para abordar la actualidad rabiosa que llega de Estados Unidos, con la rueda de prensa de Trump, la llegada del dictador venezolano a Nueva York y todas las reacciones. Con Alfonso Rojo, Josué Cárdenas, el doctor en Relaciones Internacionales Rubén Herreno, con la realización de David García y la colaboración de decenas de analistas, como Albert Castillón, el diplomático Inocencio Arias, Colin Rivas, etc.
En rueda de prensa, lo más destacado de Trump:
«Anoche, los Estados Unidos realizaron una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. El gran poder de Estados Unidos se ha utilizado para un asalto espectacular, como el que nadie ha podido ver desde la Segunda Guerra Mundial. Y todo para llevar al dictador Nicolás Maduro ante la Justicia. Ha sido una de las demostraciones más potentes y eficaces del poder de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Piensen en ello. Ninguna nación en el mundo podría lograr esto».
«Todas las capacidades de Venezuela han quedado sin poder alguno después de la captura de Maduro esta noche. Caracas estaba oscura por lo que hicimos».
«La captura de Maduro y su esposa se enfrentarán a la Justicia de Estados Unidos, acusados por su campaña de narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos».
«Ellos sabían que llegábamos, pero rápidamente los logramos incapacitar. Si vieran lo que yo vi anoche estarían impresionados, aunque no creo que lo puedan ver nunca. Somos el ejército más fuerte del Mundo de lejos».
«Vamos a gestionar el país porque queremos hacer una transición segura y adecuada. No queremos que nadie entre, vamos a dirigir el país hasta ese momento. Queremos la paz, la libertad y la Justicia».
«Estamos preparados para una segunda oleada de ataque en caso de que sea necesario. Al principio asumimos que sería así, pero ahora pensamos que quizás no sea necesario el segundo, un ataque mucho mayor, pero posiblemente no tengamos que hacerlo».
«El dictador ilegítimo Maduro era responsable de una red de tráfico de drogas y de su entrada en Estados Unidos. También supervisaba el cartel de Los Soles que ha llenado nuestra nación de un veneno letal responsable de la muerte de miles de estadounidenses. Maduro y su esposa se encuentra ahora en un buque que llegará a Nueva York. Las pruebas de sus delitos se presentarán en un tribunal de Justicia. Esto es horrible y sobrecogedor».