¡2026 será el año del infierno judicial y penal de Sánchez y la banda de corruptos!

El PSOE se adentra en 2026 con un banquillo como protagonista.

José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, pero también David Sánchez -hermano- y Begoña Gómez -esposa- están a la espera de que finalicen sus procesos judiciales y veremos con qué veredicto en este 2026. Pintan bastos para Pedro Sánchez, eso seguro.

En ‘La Retaguardia’ de este segundo día del año nuevo nos adentramos en este terreno desconocido que sí conoce algunas de las citas ineludibles para toda esta panda de mangantes. Lo hacemos con alguien que sabe mucho y bien, el abogado Juan Manuel Cepeda.

José Luis Ábalos y Koldo García ingresaron en prisión en noviembre de 2025, a la espera de un juicio en el Tribunal Supremo por la trama de mascarillas del caso Koldo, donde el exministro podría enfrentarse a una pena de hasta 24 años de cárcel.

Este proceso, que gira en torno a contratos fraudulentos por comisiones millonarias, alcanza directamente al núcleo del sanchismo. En junio, Santos Cerdán, exnúmero tres del partido, presentó su dimisión tras ser señalado por informes de la UCO, que lo implican como el cerebro detrás de amaños en obras que superan los 500 millones de euros; después de pasar cinco meses en Soto del Real, ahora aguarda su turno ante la Justicia.

La familia de Sánchez también se ve atrapada en este torbellino. David Sánchez, hermano del presidente, se enfrenta a un juicio el 28 de mayo de 2026 en Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias al crear un puesto a medida en la Diputación. Desde el Gobierno se habla de «persecución judicial», pero los indicios son contundentes: fue procesado en abril de 2025 por adjudicaciones irregulares. Por su parte, Begoña Gómez, esposa del líder socialista, avanza hacia un posible juicio ante jurado popular por tráfico de influencias relacionados con sus negocios; el juez Juan Carlos Peinado ha establecido fundamentos sólidos para ello.

El caso Koldo, epicentro de la tormenta

Ábalos y Koldo no permanecen callados desde prisión. Antes de su ingreso, grabaron entrevistas explosivas donde acusan a Sánchez de haber manipulado las primarias del PSOE, financiadas con dinero del suegro del presidente. También mencionan mordidas en rescates como los casos de Air Europa y Plus Ultra, además del famoso “chivatazo” sobre la investigación secreta del caso Koldo. Estos testimonios, respaldados por audios encontrados en casa de Koldo, vinculan la trama con Cerdán y podrían implicar a más altos cargos dentro del partido.

En paralelo, aparece la figura de Leire Díez, exmilitante socialista que actúa como una especie de «fontanera» dentro del partido. Audios filtrados en mayo de 2025 revelan sus intentos por buscar trapos sucios contra jueces como Beatriz Biedma (en el caso de David Sánchez) y Juan Carlos Peinado (en el caso de Begoña Gómez) e incluso contra miembros de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Fue detenida el 10 de diciembre junto a Vicente Fernández, ex SEPI, y Antxon Alonso, imputado en el caso Koldo; actualmente se investiga un amaño relacionado con contratos por valor total de 132,9 millones en empresas vinculadas a la SEPI, asociada a la ministra María Jesús Montero.

Caso clave Acusados principales Pena potencial Fecha juicio aproximada Caso Koldo (mascarillas) Ábalos, Koldo, Aldama Hasta 24 años para Ábalos Primer semestre 2026, Supremo David Sánchez Hermano de Sánchez Prevaricación, tráfico influencias 28 mayo 2026, Badajoz Begoña Gómez Esposa de Sánchez Tráfico influencias Pendiente, posible jurado popular Leire Díez Exmilitante PSOE Organización criminal, amaños contratos Audiencia Nacional, en marcha

Rescates públicos bajo lupa

Los rescates durante la pandemia vuelven a estar bajo el foco. Se examina el caso de Plus Ultra, que recibió una inyección económica de 53 millones: la jueza Esperanza Collazos investiga si estos fondos sirvieron para blanquear capitales venezolanos mediante redes establecidas en Panamá y ventas de oro hacia Emiratos Árabes. Los imputados incluyen al presidente, Julio Martínez Sola; al CEO Roberto Roselli; y al empresario Julio Martínez Martínez. Los casos relacionados con Air Europa y Duro Felguera también están siendo analizados debido a indicios que apuntan a la influencia directa de Begoña Gómez.

Por otro lado, Álvaro García Ortiz, exfiscal general, fue condenado en noviembre pasado a dos años de inhabilitación debido a filtraciones indebidas. El Supremo ha encontrado «indicios acreditados» sobre estas revelaciones que afectan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Además, aparecen pagos sin justificar realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 que han dado pie a otra pieza secreta. La auditoría interna del partido no convence; algunos juristas advierten sobre una posible ilegalización aunque el sistema parece proteger al bipartidismo vigente.

El ventilador sigue girando sin tregua alguna y este nuevo año promete más sorpresas desde los banquillos.