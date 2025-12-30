¿Sánchez huirá a República Dominicana en 2026?

Mientras el cerco judicial se estrecha alrededor de Pedro Sánchez y su entorno por los escándalos de corrupción que salpican al PSOE, surgen interrogantes cada vez más insistentes sobre el futuro del presidente del Gobierno.

¿Podría el líder socialista buscar refugio en República Dominicana una vez que pierda el poder, previsiblemente en 2026 tras unas elecciones que las encuestas pronostican desfavorables para la izquierda?

Las sospechas no son gratuitas. Desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018, el Gobierno ha multiplicado por tres las ayudas oficiales al desarrollo destinadas a República Dominicana, pasando de 1,8 millones en 2019 a más de 5,8 millones en 2023, con compromisos que superan los 230 millones hasta 2029. Al mismo tiempo, los aviones oficiales –incluidos los Falcon presidenciales– han realizado decenas de viajes al país caribeño, algunos sin justificación clara, según denuncias del PP y revelaciones en el caso Koldo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplazado incluso equipos especiales a la isla para investigar conexiones financieras de la trama corrupta, incluyendo posibles operaciones de blanqueo vinculadas a Víctor de Aldama y empresas radicadas allí. Fuentes periodísticas han alertado de hallazgos «demoledores» relacionados con Sánchez, Begoña Gómez y su círculo más cercano, en un contexto donde las extradiciones desde República Dominicana pueden complicarse si se alegan motivos «políticos».

Y no es menor el detalle: adquirir la nacionalidad dominicana requiere una inversión mínima de 200.000 dólares, un trámite accesible que dificultaría cualquier petición de extradición desde España. En medios conservadores ya se especula abiertamente con que Sánchez podría estar preparando un «plan B» en el paraíso caribeño, donde las relaciones bilaterales se han intensificado de forma sospechosa bajo su mandato.

