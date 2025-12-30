Hacienda obligada a devolver 6.228 millones

Hoy traigo una cifra que desmonta el relato de la «justicia fiscal» :

Hacienda no solo recauda… también se ve obligada a devolver miles de millones.

Y no hablamos de calderilla: 6.228 millones de euros devueltos en 2025 (enero–octubre) a mutualistas, empresas y no residentes, según el Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria.

Lo más grave es el timing: el grueso llega de golpe al final del periodo. Entre agosto, septiembre y octubre se acumula el 83% de todas las devoluciones. Es decir: primero se cobra, se presume… y luego aparece la factura de la realidad.

Los números (claros y sin propaganda)

Total devuelto (ene–oct 2025):

6.228 M€ Mutualistas: 4.788 M€ (≈ 76,9%)

Impuesto sobre Sociedades (RDL 3/2016): 1.327 M€ (≈ 21,3%)

No residentes: 113 M€ (≈ 1,8%) Solo Sep + Oct: 4.372 M€ (≈ 70,2% del total) Solo Ago + Sep + Oct: 5.184 M€ (≈ 83,2% del total)

Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder: si la recaudación está “tan fuerte”… ¿por qué aparecen devoluciones masivas de esta magnitud? Porque cuando el sistema aprieta al límite, el ciudadano y la empresa acaban pagando de más… hasta que una corrección, un ajuste o una sentencia obliga a devolverlo. Y entonces ya no es “recaudar”: es depredar y rectificar.

📌 Si te interesa que siga sacando las cifras que no salen en los titulares, suscríbete y comparte.