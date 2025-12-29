Antonio Naranjo hunde a un diputado sanchista a cuenta del suegro de Pedro Sánchez: «¡Era un proxeneta!»

Humillado.

Así ha dejado el periodista Antonio Naranjo al diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez, tras un encontronazo a cuenta del suegro del presidente del Gobierno.

Naranjo reflexionaba en el programa En boca de todos sobre cómo el líder de los socialistas ha perdido apoyo dentro de la formación de Ferraz, tras todos los escándalos de corrupción y de presuntos acosos que han aflorado en el último año y medio.

«El problema del Partido Socialista es que son cuatro gatos: los más cafeteros y, con todos los respetos, los menos instruidos. Y se han tragado las milongas que les ha contado Pedro Sánchez de que los militantes iban a decidir todo, y no han decidido nada. Lo decidieron la única vez que consiguió manipularles en unas primarias que ahora sospechamos que fueron financiadas por su suegro proxeneta y, además, amañadas».

Que se recordaran los negocios del suegro de Pedro Sánchez no sentó bien a los lacayos sanchistas, que saltaron como un resorte calificando de «barbaridad» que dijera eso. La respuesta del periodista fue contundente:

«La barbaridad es que tenga un suegro proxeneta, no que yo lo diga. Y cuando le han preguntado a Pedro Sánchez si puede desmentir que su suegro proxeneta haya financiado sus primarias, él no dijo: “Ay, ¿a mí qué me cuenta?”. Como todo el mundo tiene un suegro proxeneta, cómo no te vas a acordar».

Para intentar desviar la atención, uno de los tertulianos sanchistas preguntó quién le había formulado esa cuestión al marido de Begoña, para después descalificar la pregunta, calificándola de «absurda». Naranjo replicó recordando la comparecencia del presidente en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado.

«Es un hecho, no una opinión. Lo de proxeneta se lo agrego yo, las veces que haga falta. Es lo que hace alguien que se dedica al comercio de seres humanos. No fue capaz de desmentirlo».

Aquí saltó el ‘clasista’ Gutiérrez para intentar desacreditar al también presentador de El Análisis: Diario de la Noche en Telemadrid.

«Que vengas aquí a una tertulia a deslizar…, a bajar el nivel, el listón hablando de proxenetismo, cuando no tienes ni idea de que en las saunas hay sexo consentido entre hombres, que no tiene nada que ver con un prostíbulo».

La respuesta de Naranjo fue contundente: