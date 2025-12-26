Alfonso Rojo: «Los minutos de la basura, el oprobioso destino de Sánchez y el futuro de España»

Tengo la sensación, casi la certeza, de que estamos políticamente en el equivalente a eso que en fútbol se conoce como los minutos de la basura.

Esperando el pitido final, seguros de que el resultado no puede ya ser otro que la derrota del Gobierno Frankenstein y con la sospecha de que el infame Sánchez manipulará el atribulado andamiaje constitucional español, para intentar salvarse de la cárcel.

Gastando a manos llenas e indiferente a la pesada carga que deja a generaciones venideras. 190.000 millones en pensiones, 150.000 a sueldos públicos, 50.000 para ayudas, subsidios o chiringuitos, 40.000 en intereses de la creciente deuda.

El Estado recaudando más que nunca y sangrando sin tino al sufrido contribuyente español, pero cada día nos hundimos más en el pozo.

Y mientras tanto, la justicia empantanada por falta de medios, el sistema sanitario agobiado por las listas de espera, la educación generando analfabetos funcionales y caos en los trenes.

Y encima, el Invierno Demográfico que está convirtiendo España en un país de viejos.

Es para echarse a temblar, pero les confieso, tan ignorante como osado, que no es lo que más me preocupa.

Entre las cosas que hemos descubierto atónitos durante estos siete años de Régimen Sanchista destaca que la tan alabada Transición, la Constitución del 78 y nuestra Democracia tienen enormes fisuras.

Que no estaba preparado el sistema ante la eventualidad de que okupara La Moncloa un tipo amoral, corrupto y sin escrúpulos. Que funciona en los festejos, pero chirría cuando llegan catástrofes como la DANA o desventuras como el COVID. Que no ha cerrado bien el entramado regional y permite a separatistas o proetarras prosperar como los hongos en el estercolero. Que estimula el parasitismo de partidos y sindicatos. Que no frena la perversión woke de la Historia o la Educación.

Habrá entre ustedes más de uno mascullando ya que en todos sitios cuecen habas y que basta mirar a Reino Unido, Alemania o Francia para comprobarlo, pero estamos en España y, como español, lo primero que me importa es lo de aquí.

Ahora que se cumple 50 años de la muerte de Franco en la cama, conviene subrayar que pasamos sin pestañear del paternalismo autoritario del Viejo Régimen a la dependencia socialdemócrata y que, durante medio siglo, han cambiado gobiernos y símbolos, pero el fondo ha permanecido inalterado.

El ciudadano español tiene muy interiorizado que su seguridad y su existencia o prosperidad no dependen de su capacidad, sino del Boletín Oficial del Estado. Por eso es tan sumiso y a menudo tan cutre.

Y eso, y muchos axiomas de la Transición, hay que cambiarlos.

No basta echar a Sánchez, que lo vamos a hacer y en breve. Hace falta un reseteo.

Por eso son tan importantes las próximas elecciones y por eso creo que las palabras de la popular Ester Muñoz, afirmando que el PP pactará con VOX donde haga falta, son cruciales.

No basta darle una patada en el culo al marido de Begoña y su cuadrilla de maleantes. Hay que hacer una España mejor.