¿Quién será el ‘Bruto’ que acuchille primero al ‘César’ Sánchez?

En La Retaguardia de este 24 de diciembre, Eurico Campano analiza con John de Zulueta y César Sinde qué probabilidad de rebelión puede haber en el PSOE contra Pedro Sánchez tras la debacle electoral en Extremadura, las elecciones inminentes en Aragón, Castilla y León y Andalucía y la carcoma de corrupción que asola al Gobierno y al partido. Y es que en incontables ocasiones, los socialistas han demostrado que no les importan los problemas reales, sino detentar el poder. Y Pedro Sánchez se ha convertido en un pesado lastre para que miles de cargos del PSOE sigan viviendo cómodamente pisando moqueta. Por tanto, en este contexto, lo lógico sería ver cómo por mero instinto de superviviencia, se desaten movimientos contra el secretario general del PSOE.

Y es que aunque la propaganda socialista trate de vender otra cosa, la escena parece sacada de una obra de Shakespeare más que de un consejo de ministros: un líder atrincherado en Moncloa, un partido conmocionado por escándalos de corrupción y acoso, barones inquietos observando encuestas… y un nuevo protagonista en la trama del socialismo español, Salvador Illa, que se distancia del “César” a la vez que promete lealtad. El clima pretoriano es palpable: nadie se atreve a asestar la puñalada, pero todos echan miradas furtivas hacia la daga.

Mientras Pedro Sánchez asegura que completará la legislatura hasta 2027 y descarta elecciones anticipadas, el entorno político y mediático ya no se plantea si habrá un cambio de liderazgo, sino cuándo y cómo. El PSOE enfrenta su peor cierre de año en décadas. Causas judiciales abiertas, denuncias de acoso sexual a miembros del partido, investigaciones sobre su círculo familiar y hundimiento electoral sin precedentes en bastiones autonómicos clave como Extremadura son solo algunos de los retos que afronta. El líder resiste; sin embargo, el ecosistema se agrieta.

Un “César” sitiado: corrupción, acoso y agotamiento del relato

El contexto que debilita a Sánchez es variado y acumulativo:

Has 6 denuncias por acoso sexual contra altos cargos socialistas han destrozado el discurso feminista del PSOE y han sacado a la luz que, en realidad, la preocupación por la mujer entre los dirigentes del partido no es más que postureo.

contra altos cargos socialistas han destrozado el discurso feminista del PSOE y han sacado a la luz que, en realidad, la preocupación por la mujer entre los dirigentes del partido no es más que postureo. Investigaciones por corrupción , con casos que involucran a ex altos funcionarios, que afectan a nada menos que 6 ministerios del Gobierno y con un ex ministro y su asesor en prisión preventiva y dos secretarios de Organización imputados.

, con casos que involucran a ex altos funcionarios, que afectan a nada menos que 6 ministerios del Gobierno y con un ex ministro y su asesor en prisión preventiva y dos secretarios de Organización imputados. Causas judiciales abiertas por graves delitos en la familia de Sánchez , con la imputación de dos delitos al hermano de Sánches y de nada menos que 5 delitos a la esposa.

, con la imputación de dos delitos al hermano de Sánches y de nada menos que 5 delitos a la esposa. Parlamento frágil , donde aliados como Sumar , Junts o el PNV piden cambios significativos o incluso plantean la posibilidad de elecciones anticipadas.

, donde aliados como , o el piden cambios significativos o incluso plantean la posibilidad de elecciones anticipadas. Dura derrota en Extremadura, donde el PSOE experimenta un “batacazo histórico” que abre una crisis interna en esa federación.

Todo esto ha llevado a un presidente en su “momento más débil”, según analistas políticos que destacan cómo los casos de corrupción y una gestión tardía del acoso sexual han minado su credibilidad, incluso ante sus socios de coalición. Yolanda Díaz afirma sin rodeos que “así no puede continuar el Gobierno” y exige una remodelación profunda. Desde las filas más a la izquierda del PSOE se describe al Ejecutivo como “políticamente muerto”.

Ante este panorama, Sánchez opta por su estrategia habitual: resistir, reivindicar logros económicos, prometer transparencia y cerrar repetidamente la puerta a un adelanto electoral. Sin embargo, la sensación de desgaste estructural comienza a calar en el sistema político.

El factor Illa: ¿heredero leal o Bruto paciente?

En este tablero aparece con fuerza la figura de Salvador Illa, presidente de la Generalidad catalana y líder del PSC. En los últimos días ha realizado un delicado ejercicio político:

Declara que “PSC y PSOE son partidos diferentes” y asegura que los escándalos de corrupción y acoso del PSOE “no afectarán en absoluto al Govern de Cataluña”.

Establece una frontera orgánica y política inusual : vinculación “muy estrecha”, pero autonomía frente a la crisis en Ferraz.

: vinculación “muy estrecha”, pero autonomía frente a la crisis en Ferraz. Al mismo tiempo, ensalza a Sánchez: “gran presidente”, “el mejor Gobierno para Cataluña en 15 años”, “reacción rápida, ejemplar y contundente” ante los escándalos.

Este movimiento tiene varias lecturas:

Blindaje interno en Cataluña

Illa busca proteger a su Govern de la toxicidad asociada al PSOE justo cuando dirige un ejecutivo minoritario y enfrenta negociaciones cruciales sobre financiación singular, “cupo catalán” y presupuestos. Su mensaje para los votantes catalanes es claro: “lo que pase en Madrid no nos concierne”. Proyección nacional a medio plazo

Presentar al PSC como un “partido diferente” abre espacio político propio dentro del socialismo español. Illa se posiciona como un dirigente exitoso electoralmente, con buena gestión institucional y un perfil más moderado mientras crece el desgaste en Madrid. Analistas ya lo mencionan como posible referente futuro si el ciclo sanchista llega a su fin. Lealtad… con letra pequeña

Illa no actúa como conspirador; más bien se presenta como socio leal que defiende a Sánchez mientras también establece un muro cortafuegos por si las cosas empeoran. En política, este tipo de lealtad suele durar hasta que deja de ser beneficiosa.

En Ferraz temen más un desgaste prolongado que una rebelión abierta. Los escenarios contemplados entre analistas y miembros del partido incluyen varias hipótesis:

Resistencia hasta 2027

Sánchez continúa controlando los órganos del partido; mantiene a raya a los barones mediante pequeños ajustes gubernamentales —ya ha comenzado a mover piezas clave pensando en futuras sucesiones internas— apoyándose también en la fragmentación opositora. Relevo pactado antes de las generales

Si las encuestas siguen cayendo e intensifican las presiones judiciales, podría surgir entre algunos sectores del PSOE una propuesta para una transición ordenada: convocar un congreso extraordinario seguido de primarias rápidas para elegir un nuevo candidato capaz de mitigar el desgaste. En este contexto nombres como Illa o presidentes autonómicos comienzan a sonar entre los rumores madrileños. Explosión por parte de los socios

Otra posibilidad sería que esta legislatura estallase no desde dentro del PSOE sino debido a rupturas dentro de grupos como Sumar, independentistas o el PNV; esto forzaría elecciones anticipadas dejando sin tiempo a Sánchez para gestionar su propia sucesión.

En cualquier caso, quien asuma ser el «Bruto» probablemente actuará más desde un cálculo frío que desde una traición clásica: aquel dirigente o grupo concluirá que bajo Sánchez perderán poder pero podrán retener algo sin él.