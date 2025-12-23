Elisa Beni exhorta a PP y VOX a darle la estocada definitiva a Pedro Sánchez tras el fiasco extremeño del PSOE

Sigue la resaca de lo sucedido en Extremadura.

El hundimiento del PSOE en las elecciones autonómicas deja muy tocado y señalado a Pedro Sánchez, ya que él unió su destino a la suerte de Miguel Ángel Gallardo.

Sin embargo, el inquilino de La Moncloa, fiel a su estilo, hizo mutis por el foro y no hablar en su declaración institucional para anunciar los cambios en su Gobierno de lo sucedido el 21-D.

Dicho en plata, Sánchez optó por no hablar del elefante en la habitación, como si la debacle extremeña no fuese con él.

Elisa Beni, en ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid), dejó claro que el presidente socialcomunista no va a dejar la poltrona:

Es que no se va a ir. No se va a ir. Es decir, lo normal sería, ya con todo lo que ha pasado antes, en cualquier democracia normal, este señor se hubiera ido. Es decir, por ser un inútil nombrando, aunque no fuera más que por ser un inútil nombrando colaboradores, ¿no? Pero no se va a ir. Y perderá estas elecciones, y se perderán las de Aragón, y perderá Andalucía, pero él no se va a ir. No se va a ir.

Para Beni, la cuestión es saber hasta dónde puede aguantar España esta situación de desgobierno:

Entonces, ahí es donde viene la duda de hasta cuándo el país puede aguantar el tirón de estar sin gobierno, sin presupuestos, sin poderse aprobar nada, ya se han perdido los fondos europeos, es decir, y gracias a Puigdemont, que esto se dice poco, no ha cambiado todo el sistema jurídico y ha empezado a evolucionar el Estado de Derecho hacia otra cosa. Porque eso es gracias a Puigdemont. Si no, lo habrían aprobado ya.

E invitó a la oposición, a PP y VOX, a lanzar y apoyar una moción de censura para que ahora se visualice con clarividencia el descontento que existe hacia la gestión presidencial: