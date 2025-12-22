¡Brutal! Así vaticinó Ketty Garat quién ocuparía el puesto de Pilar Alegría en la portavocía del Gobierno Sánchez

Lo dijo de coña.

Pero al final la realidad superó la ficción.

Hace justo una semana, con motivo de la copa de Navidad de Pedro Sánchez, la periodista Ketty Garat ironizó con la posibilidad de que la actual ministra del Ministerio de Seguridad Social, Elma Saiz, ocupase el cargo de ministra portavoz en lugar de Pilar Alegría.

Fue en el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid) donde la periodista de ‘The Objective‘ explicó las razones por las que el presidente del Gobierno debería de poner a Saiz, algo que ha terminado por cristalizarse este 22 de diciembre de 2025:

Propongo que nombre a Elma Saiz, la ministra de Inclusión, amiga íntima de la cuadrilla de Santos Cerdán de Navarra y que además fue la consejera de Hacienda o de Economía durante la época en la que se prorrogó de manera sistemática la jubilación del presidente de la mesa de contrataciones de los túneles de Belate para que pudiera producirse unos amaños en el seno de esa mesa de contratación.

Garat recalcó que, viendo la actuación de Pedro Sánchez en otros casos de corrupción flagrante en los que consolidó a los políticos señalados, tendría toda la lógica del mundo que fuese Elma Saiz la portavoz del Ejecutivo: