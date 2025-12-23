Sánchez se mete en el búnker, asustado por las bombas que lanzan Ábalos y Koldo

José Luis Ábalos y Koldo García han decidido que no se van a callar.

El exministro y su exasesor son una bomba de relojería para Pedro Sánchez y el PSOE. Es lo que tiene la cárcel, que ablanda a cualquiera.

«Aquí no me pueden dejar toda la vida; no me van a dejar 19 años, tranquila que no. Y cuando salga, uno por uno, uno por uno, van a tener lo suyo. No hablando, con pruebas. Por eso es tan importante el libro. El libro y la serie son lo que más se va a ver y lo que más se va a vender, porque voy a hacer caer a todos hasta el centro», le afirmó Koldo a la periodista Irene Tabera.

La advertencia del «inagotable aizkolari», como le definió el propio presidente del Gobierno, ha caído como una losa tremenda.

Si el marido de Begoña se encuentra «haciendo malabares» para apagar el fuego en Ferraz tras la histórica debacle electoral en Extremadura, ahora tendrá que «romperse la cabeza» para ver cómo logra que la tregua con sus amiguetes del Peugeot no termine por saltar por los aires.

Los incendios que tiene Sánchez son tantos que ya no mete las manos en el fuego por nadie, ni siquiera por su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero.

La caída del líder del PSOE hacia el fondo del abismo es larga y pasa por Aragón, Castilla y León, Andalucía, los juzgados y Soto del Real.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 23 de diciembre, junto al asesor Víctor Sánchez del Real.