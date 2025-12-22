GALLARDO DIMITE pero se aferra al escaño

Mal día para Pedro Sánchez después de la debacle del PSOE en Extremadura y es que se avecinan unas Navidades complicadas en el Palacio de la Moncloa.

Un panorama ‘calentito’ en el arranque de la Natividad. Este 22 de diciembre de 2025 se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el Gordo con el número 79432 ha repartido cientos de millones principalmente en la provincia de León, tocando con fuerza en localidades como La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, donde familias trabajadoras y asociaciones locales han celebrado la fortuna caída del cielo.

Este evento, que cada año une a los españoles en la ilusión compartida y la tradición, pone de manifiesto el esfuerzo de millones de ciudadanos que juegan con esperanza, mientras el Gobierno socialista sigue sin resolver los problemas estructurales de la economía real: inflación persistente, precariedad laboral y una presión fiscal que ahoga a las clases medias.

En las elecciones autonómicas de Extremadura, el PSOE ha sufrido un batacazo histórico, perdiendo diez escaños y quedándose con solo 18, su peor resultado en décadas en uno de sus feudos tradicionales.

El PP de María Guardiola ha ganado con claridad, aunque sin mayoría absoluta, mientras Vox duplica sus diputados hasta 11, consolidándose como fuerza decisiva. Este desplome socialista, que deja al partido por debajo del 26% de los votos, refleja el rechazo ciudadano a las políticas de Pedro Sánchez: pactos con independentistas, amnistías y una gestión errática que prioriza la supervivencia en La Moncloa sobre las necesidades de los españoles.

En medio de esta crisis, Pedro Sánchez ha remodelado su Gobierno nombrando a Elma Saiz como nueva ministra portavoz, acumulando así la portavocía con su cartera de Inclusión y Seguridad Social, en un intento de maquillar la debilidad tras la salida de Pilar Alegría. Este cambio, anunciado apenas horas después de la debacle extremeña, parece más un movimiento defensivo que una renovación real, mientras el Ejecutivo sigue tambaleante, dependiente de socios inestables y sin rumbo claro para afrontar los retos económicos y sociales que aguardan en 2026.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.