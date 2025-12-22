La bochornosa ensoñación de ‘Tele Pedro’: TVE vendió que Gallardo (PSOE) sería presidente de Extremadura… ¡con solo el 0,43% escrutado!

No es Televisión Española.

Es Televisión Espantosa.

Y además con el agravante de que está pagada con el dinero de todos los españoles.

Cierto es que la noche del 21 de diciembre de 2025 no fue la mejor para los ideólogos de ‘Tele Pedro‘.

El candidato de Sánchez en Extremadura se la jugaba en las urnas y los sondeos no vaticinaban, precisamente, el mejor de los resultados para el PSOE.

Intuyendo que las horas del recuento electoral se le iban a hacer muy largas tanto a Miguel Ángel Gallardo como a la televisión oficial de la Brunete Pedrete, en esta última decidieron que había que vender ilusión entre la parroquia socialcomunista.

Así que, ni cortos ni perezosos, con las primeras papeletas escrutadas se optó por salir a bombo y platillo y vocear a los cuatro vientos que el candidato designado por La Moncloa tenía en esos momentos todos los pronunciamientos para ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura.

El problema es que solo se había contado el 0,43% de las papeletas, un porcentaje soberanamente ridículo.

Pero, como diría Josep Pedrerol, lo importante para los prebostes de RTVE era no perder la ilusión y vender que Gallardo podía aspirar a gobernar la región y que María Guardiola (PP) se pegaba un soberano cacharrazo dejándose ocho diputados por el camino.

La realidad, finalmente, pasadas las 10 de la noche, es que el Partido Popular ganaba con holgura los comicios, con 29 parlamentarios, uno más que en la cita electoral del 28 de mayo de 2023 y que el PSOE perdía una decena de representantes en la Cámara autonómica, pasando de 28 a 18.