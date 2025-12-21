Televisión española inicia la operación ‘salvar al soldado Sánchez’ tras el guarrazo en Extremadura

Nuevo bochorno de la televisión pública española en el especial informativo de las elecciones en Extremadura.

Después del batacazo de Pedro Sánchez, que se hunde en su feudo histórico. El canal, al servicio de las órdenes de Moncloa, volvió a dorarle la píldora al presidente del Gobierno tratando de darle la vuelta a la tortilla.

Lo denunció el periodista Antonio Naranjo en su cuenta de X. El programa presentado por Pepa Bueno no es más que un lavado de cara al sanchismo, culpando al peón Gallardo del cacharrazo y pasando por alto que el responsable de todo es el marido de la imputada Begoña Gómez.

Da bastante pena/grima el mensaje de TVE: todo lo que no sea una mayoría absoluta es un fracaso para el PP. Como si sacar más escaños que PSOE y Podemos no fuera histórico. La noticia ahora es que es la primera vez que se vota en España desde 2023 y hay paliza a Sánchez. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) December 21, 2025

El rótulo de TVE: «Los socialistas aspiran a gobernar en Extremadura». Luego, eso sí, ya van diciendo que si hay desastre la culpa es de Gallardo. Para salvar al insalvable Sánchez, primer responsable de todo. pic.twitter.com/hseVmdgeFW — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) December 21, 2025

Sus terminales mediáticas preparan el terreno para que, el líder del Ejecutivo saque a pasear a la ‘extrema derecha’, azuzando el miedo con el fin de tapar su derrota. Un fin de año amargo para Sánchez que afronta su año más complicado con las tres próximas citas electorales en Aragón, el 8 de febrero de 2026; Castilla y León y Andalucía.