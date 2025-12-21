  • ESP
BOCHORNO DE TVE

Televisión española inicia la operación ‘salvar al soldado Sánchez’ tras el guarrazo en Extremadura

El programa presentado por Pepa Bueno no es más que un lavado de cara al sanchismo

Televisión española inicia la operación 'salvar al soldado Sánchez' tras el guarrazo en Extremadura
Nuevo bochorno de la televisión pública española en el especial informativo de las elecciones en Extremadura.

Después del batacazo de Pedro Sánchez, que se hunde en su feudo histórico. El canal, al servicio de las órdenes de Moncloa, volvió a dorarle la píldora al presidente del Gobierno tratando de darle la vuelta a la tortilla.

Lo denunció el periodista Antonio Naranjo en su cuenta de X. El programa presentado por Pepa Bueno no es más que un lavado de cara al sanchismo, culpando al peón Gallardo del cacharrazo y pasando por alto que el responsable de todo es el marido de la imputada Begoña Gómez.

Sus terminales mediáticas preparan el terreno para que, el líder del Ejecutivo saque a pasear a la ‘extrema derecha’, azuzando el miedo con el fin de tapar su derrota. Un fin de año amargo para Sánchez que afronta su año más complicado con las tres próximas citas electorales en Aragón, el 8 de febrero de 2026; Castilla y León y Andalucía.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

