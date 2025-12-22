Alsina reparte estopa al candidato de Sánchez, deja una advertencia al PP y ensalza el resultado de VOX

Celebradas las elecciones en Extremadura y contados los votos, ahora toca el análisis.

Este 22 de diciembre de 2025, en su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), Carlos Alsina concluyó que los comicios del 21-D había que leerlos como si hubiesen tenido lugar tres carreras.

Una, en la que el PP luchaba contra el PSOE, otra en la que el PP trataba de conseguir desembarazarse de VOX y una tercera en la que Podemos podía darle un buen sopapo a Sumar, amén de recordarle a los socialistas que igual puede volver por sus fueros:

En la triple carrera que se ha librado en Extremadura desde que la presidenta autonómica, la señora Guardiola, disolviera el Parlamento al haber fracasado en su intento de aprobar presupuestos, en la primera de las carreras, el PP ha goleado al PSOE, que es la que seguramente más efecto tiene en el resto del país por las lecturas nacionales, etcétera.

Sin embargo, recadito para María Guardiola por no conseguir su segundo objetivo, la mayoría absoluta y, por tanto, desembarazarse de VOX:

En la segunda de las carreras, el PP ha perdido frente a VOX. Disolvió para emanciparse de la tutela de la extrema derecha y Guardiola sigue obligada a negociar con VOX la investidura y los Presupuestos. O sea, esta carrera la ha ganado VOX y la ha perdido el PP.

Finalmente, en lo que fue la tercera derivada, Alsina resaltó que Podemos había dado una buena lección al PSOE y a la desaparecida marca de Yolanda Díaz en Extremadura:

Y en la tercera de las carreras, Podemos ha ganado a la vez al PSOE por el favor de los votantes de izquierdas y a Sumar. La candidata de Podemos gana tres escaños, el PSOE ya les he dicho que pierde diez, y Sumar la verdad es que ni está ni se le espera ya a estas alturas. O sea, gobierno de coalición en declive y Podemos remontando.

Y dicho eso, el director de ‘Más de Uno’ dejó claro que en términos porcentuales la izquierda se pegó un señor guarrazo: