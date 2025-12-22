Una vecina afectada por los okupas se harta del ‘bocachancla’ podemita, Pablo Fernández: «¡Llévatelos a tu casa!»

Tiene más boca que espalda.

Y unas vecinas de Badalona se lo han dejado bien claro al podemita Pablo Fernández en el programa En boca de todos.

En el magazine de Cuatro, presentado por Nacho Abad, se abordaba el caso de la megadesokupación del instituto B9 en la localidad catalana.

Sandra, Mamem y Marta se despacharon de lo lindo contra el comunista, que las tachó de fascistas y racistas por evitar, junto a decenas de otros vecinos, que los 200 inmigrantes desalojados del inmueble okuparan la iglesia del barrio.

Los vecinos criticaron que el podemita defendiera a los okupas, muchos de los cuales eran delincuentes, en lugar de a los residentes que sufren los problemas generados por estos. Relataron que han encontrado motos y patinetes robados y que incluso hubo un asesinato.

En mitad de la conexión, el dirigente de Podemos protagonizó un rifirrafe tremendo, en el que derramó toda la bilis y el clasismo propios de los populistas que solo utilizan a las personas a las que denominan «pueblo». Sin embargo, una de las mujeres lo desarmó:

Vecina: ¿Dónde vives tú, bonito?

Pablo Fernández (PF): Yo vivo en mi casa, pago el alquiler con mucho trabajo, porque pagar el alquiler está complicado.

Vecina: Una cosita: llévatelos tú para ahí, ¿vale?, y los mantienes tú, a ver qué tal.

PF: Los tiene que mantener Servicios Sociales.

Vecina: Escúchame, y que roben y delincan ahí donde tú vives, a ver qué te parece. Otra cosa: primero somos los de aquí.

PF: Ustedes, hace dos mil años, hubiesen desalojado a Jesús de Nazaret.

Vecina: Escúchame un momento, bocachancla. Primero somos los de aquí, porque hace más de un año hay un chico que se llama Iván que está viviendo en la calle. ¿Por qué no lo acogen? Solo acogen a los de fuera que delinquen y que no tienen papeles.

PF: Deben abrirlo para todos, sean asiáticos, caucásicos o africanos.

Como no podía ser de otra forma, el podemita recurrió a los dos grandes argumentos para no responder: etiquetar de fascista y racista a todo aquel que no opina como él.

«Que no, que no, que ya me sé tu cuento, ¿me entiendes? Ya me lo conozco. La realidad es que primero somos nosotros, los españoles».

Ante los ataques recurrentes de Fernández, al calificar a los vecinos de racistas y fascistas, la mujer le recordó que viven en un barrio multicultural, con residentes de distintas nacionalidades que no generan los problemas que sí ocasionaban los okupas del antiguo instituto.