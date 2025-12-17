Nacho Abad desmantela en directo todas las mentiras de Besteiro (PSOE) para intentar tapar los casos de acoso sexual en Galicia

Ya lo dice el refrán.

Antes se coge a un mentiroso que a un cojo.

Y en el caso de José Ramón Besteiro, líder del PSOE en Galicia, las trolas le han atropellado de una manera completa

Visualiza la situación: una madre angustiada, militante del PSOE desde hace años, busca desesperadamente hablar con José Ramón Gómez Besteiro, el máximo dirigente de los socialistas gallegos.

Su objetivo es denunciar que José Tomé, secretario provincial en Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, había ofrecido sexo a su hija a cambio de aprobar un examen. En lugar de tomar cartas en el asunto, Besteiro la dirige a otras compañeras y hace como si nada.

Dos meses después, Nacho Abad en Código 10 reveló mensajes, grabaciones y testimonios que desmantelan la versión oficial del partido.

Miren, vamos allá, muy atento, presidente Pedro Sánchez, a ver si después de lo que hoy le vamos a contar, sigue manteniendo la confianza en la cúpula del PSOE en Galicia. 1 de octubre de 2025, la madre de la presunta víctima de Tomé se pone en contacto por WhatsApp con usted, señor Besteiro. Es alguien a quien usted conoce muy bien, tiene su número personal, le tutea, ahí lo ve, «hola, necesito hablar contigo urgente, por favor, llámame». Ante la falta de respuesta insiste cinco días después, primero el 1 de octubre, segundo el 6 de octubre, le dice «por favor no te olvides de mí». Usted, señor Besteiro, finalmente accede a escucharla, sí, usted escuchó todo lo que tenía que contarle esta mujer, porque se reunió con la madre de la víctima al día siguiente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues escuche el mensaje, atento, que esta mujer le envía a su secretario de organización en Lugo el 13 de octubre. Abra los oídos, escuche bien, atentito.

Este fue el audio:

Quedó con él, que Tomé le llamó varias veces para ir a la Diputación. Entonces le dijo que se presentara. Y digo, perfecto. La última vez que la llamó todo iba perfecto. Entonces le dijo que si quería las plaza que se tenía que acostar con él. La pasada semana llamé a José Ramón, el martes pasado viene por aquí a hablar conmigo porque le dije que necesitaba urgentemente hablar con él. Estuvimos hablando y entonces me dijo que hablara contigo.

Abad siguió con el relato:

Este audio de la madre de la presunta víctima de Tomé confirma que usted, señor Besteiro, supo del presunto acoso sexual de José Tomé desde el 7 de octubre, hace dos meses. ¿Y actuaron ustedes en dos meses con contundencia y rapidez? ¿De verdad? ¿Qué hicieron ustedes en dos meses? Nada, no hicieron nada. Hasta que no lo hicimos público, ustedes no dieron un paso al frente, ocultaron el presunto acoso sexual. Preguntarle a Tomé, porque sí, le preguntó, oye Tomé, oye, ¿tú eres un acosador sexual? ¿Qué esperaba que dijese? Sí, soy, hola, soy Tomé, soy un acosador sexual. Obviamente lo negó. Y eso es todo lo que han hecho. Toda su investigación es preguntarle a Tomé, ¿por qué no se ha puesto en contacto con la presunta víctima? ¿Por qué no llamaron a la víctima para conocer su testimonio? ¿Les importaba un carajo el testimonio de la víctima?

Lo cierto es que se lo contó una persona que usted definió como… ¿Me lo contó una tercera persona? No, hombre, no. Se lo contó la madre de la chica, la madre. A usted la conoce muy bien, desde hace muchos años. En dos meses no indagaron más. Mire, yo le voy a contar más. Nosotros en tres días hemos hablado con seis mujeres, seis. Y ahora por el móvil estoy hablando con una séptima víctima que está denunciándome a José Tomé. Ahora mismo, en directo, durante el programa. Se ha puesto en contacto con nosotros y vamos a intentar hablar con ella y que recupere las pruebas que tiene. En tres días. Seis víctimas, tres días. ¿En serio después de esto puede salir usted en rueda de prensa y decir que el partido no ha mirado a otro lado? ¿De verdad?.

Pero no solo está pringado en el asunto de la pasividad ante estas denuncias el líder del PSOE gallego:

Y ojo, ¿por qué? Usted no era el único, ¿eh? No era el único. Al día siguiente, 8 de octubre, la madre de la presunta víctima se reúne, perdón, llama por teléfono a Lara Méndez. ¿Quién es Lara Méndez? Pues la secretaria de organización del PSOE en Galicia. Y por la tarde se produce una reunión entre la madre y Lara. 8 de octubre, hace dos meses. Aquí está la reunión. Con testigos, ¿eh? Escuchen lo que dijo la señora Méndez en público la semana pasada. Horas después de que Código 10 destapase el escándalo. Lo van a escuchar aquí.

La dirección del Partido Socialista, en ningún momento tuvo ningún encuentro con ninguna víctima. En ningún momento nos hablamos directamente con ninguna víctima: