Extremadura es el inicio de la caída al abismo de Pedro Sánchez: siguen Aragón, Castilla y León y, después, Andalucía

Lechazo tremendo en Extremadura.

Aunque todos lo sabíamos —menos Tezanos y algunos engañados en Ferraz—, el descalabro electoral en Extremadura, aun siendo previsible, no ha sido menos duro para Pedro Sánchez y el PSOE.

Los socialistas han gobernado en Extremadura la mayor parte del tiempo -36 años- desde la creación de la comunidad, por lo que el traspiés electoral no es menor.

Y no solo ha sido culpa de Miguel Ángel Gallardo, el candidato ‘petardo’ puesto a dedo por el marido de Begoña; ha sido responsabilidad del propio Sánchez por imponer a una persona procesada por la Justicia -amigo de su hermano, también procesado- encabezando la lista electoral socialista.

Los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del líder del PSOE han pasado factura, al igual que los escándalos de presuntos acosos sexuales que han aflorado en las filas socialistas en el último mes.

El discurso del miedo impulsado por el presidente del Gobierno, azuzando con el mensaje de «que viene la extrema derecha», ya no es suficiente para movilizar a su electorado, que está cansado no solo de los chanchullos y las mamarrachadas de la cúpula y de los enchufados sanchistas, sino también de la crisis económica que se siente y se resiente cada vez que Sánchez suelta eso de que «vamos como un cohete», cuando a gran parte de los españoles les cuesta llegar a fin de mes o tiene que recortar gastos básicos .

Lo de Extremadura es solo el inicio de la caída a los infiernos de Sánchez: la muerte a pellizcos continúa con Aragón, Castilla y León y, después, Andalucía. Todo ello mientras las causas judiciales, los imputados y los procesados se acumulan.

