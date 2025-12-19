Zapatero se le atraganta a Sánchez, incapaz de poner las manos en el fuego por su gurú

Pintan bastos para la ‘Zeja’.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha campado a sus anchas durante años, haciendo de ‘embajador’ de la dictadura chavista de Nicolás Maduro y de otros regímenes tan democráticos como el chino.

Sin embargo, parece que se le va a acabar la fiesta.

El opaco rescate de Plus Ultra, vinculada al régimen chavista, ha vuelto para amargarle el turrón. Las dudas en torno a la operación surgieron desde el primer momento en que se produjo. Sin embargo, las investigaciones de la UCO y, en especial, la de la UDEF —que terminó con la detención de la cúpula de la compañía— acorralan al expresidente del Gobierno.

Su reunión con el empresario Julio Martínez, 72 horas antes de su detención, le implica de lleno. Y, como éramos muchos y parió la abuela, Víctor de Aldama ha afirmado que el socialista recibió 10 millones en comisiones gracias a su aportación en el rescate de Plus Ultra.

Y, en medio de todo esto, el galgo de Paiporta ha preferido escapar antes que asumir cualquier responsabilidad o posicionarse ante el enésimo escándalo de su Ejecutivo, su partido o su círculo íntimo.

Así las cosas, al ser preguntado sobre si era capaz de poner las manos en el fuego por su gurú político, prefirió responder con evasivas, al más puro estilo de su comparecencia en la comisión del Senado que investiga la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este viernes, 19 de diciembre, junto al letrado de HazteOir, Javier María Pérez Roldán, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.