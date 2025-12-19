TENSIÓN ELECTORAL EN EXTREMADURA

¡La BOMBA del PUCHERAZO revienta al PSOE en Extremadura! ¡Robo masivo de votos por correo!

Un asalto a oficinas de Correos con 124 papeletas sustraídas provoca acusaciones de fraude, enfrentamientos políticos y cuestionamientos sobre el voto por correo en la recta final electoral en Extremadura.

Candidatos de PP, Podemos, VOX y PSOE a las elecciones extremeñas.

El espectro del pucherazo sacude Extremadura: el robo de votos por correo, la caja fuerte y el silencio del PSOE

Óscar Fernández (VOX), María Guardiola (PP) y Miguel Ángel Gallardo (PSOE)

Extremadura: últimas encuestas y tendencias a dos días de las elecciones autonómicas

En La Retaguardia de este viernes 19 de Diciembre, Eurico Campano analiza con Juanma Cepeda, abogado penalista, la polémica surgida en torno a los 9 robos en oficinas de Correos que custodiaban sacas con votos para las elecciones regionales extremeñas del próximo domingo.

Además, estarán en el programa Miguel Ángel Alonso Cancino, presidente de la Asociación Libertaria Austriaca y el vicepresidente de esta misma asociación, Alfonso Muñoz.

Lo acontecido en Extremadura en estos últimos días con el robo de votos recuerda a un episodio de una serie criminal: es de madrugada, una oficina de Correos en un apacible pueblo de Badajoz ha sido asaltada, con una caja fuerte destrozada que contenía dinero en efectivo y votos por correo para unas elecciones autonómicas que se decidirán voto a voto. En Fuente de Cantos, este guión se ha materializado, convirtiéndose en el epicentro de una tormenta política que ya menciona abiertamente términos como “pucherazo”, “mafia” y “robo de democracia”.

En la madrugada del jueves, se registraron tres asaltos casi simultáneos a oficinas de Correos en las localidades pacenses de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía.

Este episodio extremeño ocurre cuando el sistema del voto por correo tiene una reputación deteriorada. Los casos ocurridos recientemente en Melilla y Mojácar durante las municipales 2023, donde se registraron detenciones relacionadas con presunta compra ilegal de votos y robo documental electoral aún resuenan.

En este adelanto electoral extremeño, alrededor de entre 17.000–16.000 ciudadanos han solicitado votar por correo, casi un descenso del casi 50 % respecto a las autonómicas y municipales celebradas hace unos meses.

