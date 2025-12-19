Entrambasaguas se harta de Marta Nebot: «Mientras desvelábamos la corrupción de Ábalos, Koldo o Cerdán, tú los blanqueabas»

Dijo basta.

El periodista Alejandro Entrambasaguas tuvo un tremendo rifirrafe con la activista sanchista Marta Nebot en el programa En boca de todos.

El reportero de El Debate entró para comentar su última noticia, que involucra al candidato socialista en Extremadura procesado por la Justicia, Miguel Ángel Gallardo.

De acuerdo con su información, este habría prestado un piso oficial al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y además habría autorizado un gasto de 43.000 euros para reformar la cocina del inmueble, propiedad de la Diputación de Badajoz. Todo ello mientras el hermanísimo sostenía que su residencia se encontraba en Portugal.

Como a Nebot estos hechos no le parecían noticiosos, se dedicó, con su habitual soberbia, a descalificar no solo su relevancia, sino también el trabajo del periodista y el medio en el que trabaja.

Entrambasaguas incidió en que ella no se había leído su información y que criticaba sin base, además de faltar al respeto al descalificar su labor.

«Yo creo que deberías ser más prudente, sobre todo porque, en los últimos meses, mientras mis compañeros y yo desvelábamos la corrupción de Ábalos o de Santos Cerdán, personas como tú los blanqueabais y nos acusabais a nosotros. Por lo tanto, te recomiendo más prudencia».

La ‘atleta’ del equipo de opinión sincronizada tiró del victimismo, exigiendo que no la «acusara de nada».

Pero Entrambasaguas no se quedó ahí y le recordó que sus publicaciones —a las que luego se sumaron otras de diversos medios— han sido fundamentales para que David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y Luis María Carrero Pérez —exfuncionario de Moncloa— hayan sido procesados por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

La activista le recriminó que hubiese publicado que el hermanísimo se había enriquecido mucho, «con 70.000 euros». En ese momento intervino Carlos Cuesta, que estaba en la mesa como tertuliano, para desmentir a Nebot, incidiendo en que eso no lo había publicado El Debate.

Ante las constantes faltas de respeto, Entrambasaguas se hartó: