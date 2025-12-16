Entrambasaguas pone a temblar a Zapatero con una advertencia sobre sus chanchullos con Plus Ultra: «Es la punta del iceberg»

El presente y futuro judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra «nublado». Sus nexos con el dictador Nicolás Maduro le han puesto en el punto de mira de Estados Unidos y ahora, mucho más cerca, el opaco rescate de la aerolínea con vínculos chavistas Plus Ultra le ha salpicado de lleno.

Pintan bastos para el gurú de Pedro Sánchez.

El periodista de El Debate, Alejandro Entrambasaguas, reveló ayer una reunión clandestina entre Zapatero y el empresario Julio Martínez, 72 horas antes de su detención por agentes de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por presunto blanqueo de capitales, como parte de la investigación sobre Plus Ultra.

El encuentro, de cerca de una hora de duración, se produjo en El Pardo (Madrid), en mitad del campo, en un área sin cobertura y que gestiona Patrimonio Nacional, que contó con un amplio dispositivo de seguridad. De hecho, el expresidente utilizó uno de los vehículos oficiales que el Ministerio del Interior pone a su disposición.

Tras esta exclusiva, el periodista participó en El Cascabel de Trece TV para comentar la noticia.

Entrambasaguas adelantó que no es la última bomba que soltará, ya que esto es solo la punta del iceberg.

«La información que hemos publicado y que vamos a seguir publicando —porque os tengo que decir que esta es una investigación que hemos llevado a cabo durante varios meses— demuestra que tenemos bastantes datos y bastante información, lo que va a poner encima de la mesa el futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero».

Recordó que el socialista se había desvinculado desde el primer momento del polémico rescate de la aerolínea —que fue defendido con vehemencia por María Jesús Montero en el Congreso— y que, cuando se produjo la detención de Martínez, afirmó que «no conocía» al empresario, algo que ha sido desmentido por su información.