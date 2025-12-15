Santiago Martínez-Vares acaba con el falso feminismo del PSOE y lanza una advertencia: “Lo de Salazar en el Hipódromo va a dar mucho juego”

Más claro, el agua.

El analista Santiago Martínez-Vares ha reflexionado en laSexta sobre los escándalos de corrupción y de acosos que han aflorado como hongos en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el PSOE.

El CEO de Rebellious Words participó en el programa laSexta Xplica y, en su intervención, retrató el falso feminismo tanto de Moncloa como de Ferraz; en especial, cómo intentaron tapar cada caso y que solo han actuado cuando han saltado a los medios.

Puso como ejemplo que, si los comportamientos impropios de Paco Salazar no hubiesen trascendido, habría sido nombrado como parte del relevo de Ábalos y Cerdán al frente del Partido Socialista.

«Paco Salazar, un machista de primera categoría, habría sido nombrado adjunto a la Secretaría de Organización, sustituyendo a Santos Cerdán. ¿Por qué no ocurre eso? Por el buen periodismo; porque se da una información y se pone en conocimiento una situación, un infierno que habían vivido unas compañeras del señor Salazar».

Martínez-Vares carga duramente contra la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, por intentar proteger a Salazar. Recuerda la famosa comida de la también candidata en Aragón con el ahora apestado socialista, que se produjo en mitad del escándalo: «El día que nos muestran el fariseísmo de la portavoz del Gobierno: la señora Alegría, mientras sus compañeras denunciaban y se “perdían” las denuncias, comía en secreto con el maltratador».

Sobre la supuesta «contundencia» y «rapidez» con la que ha actuado el Ejecutivo de Sánchez y el Partido Socialista, ha recordado cómo «el Partido Socialista ha hecho llamadas a embajadas» para que se le buscase trabajo a Paco Salazar.

«Por lo tanto, el resumen es este: el partido y el Gobierno “más feminista de la historia” estaban copados en los puestos de poder por puteros premium y maltratadores en La Moncloa. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? Protegerlos. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. En ningún caso ha dicho que Paco Salazar tuviera que cesar».

Por último, ha lanzado una sombría advertencia que caerá como una losa sobre el marido de Begoña, Moncloa y Ferraz: