Sánchez y la corrupción: el chavista Zapatero, hasta el cuello por el caso Plus Ultra, irá p’alante

No paran de caer bombas en Moncloa.

Y Pedro Sánchez, aunque diga que la cosa no va con él, ya no puede escapar.

El último en entrar de lleno en las tramas de corrupción que salpican a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo es su gurú político, José Luis Rodríguez Zapatero.

El amigo íntimo de Nicolás Maduro está en el punto de mira de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por su papel en el rescate de la aerolínea vinculada a la cúpula chavista, Plus Ultra, y por los presuntos chanchullos que se habrían realizado tras mantener a flote a la compañía con dinero público.

La empresa fue definida como «estratégica» por parte del Gobierno de Sánchez, pese a que su cuota de mercado es residual y sus rutas son limitadas, enfocándose sobre todo en Venezuela.

El expresidente del Gobierno huele a banquillo y a que se integrará en la larga lista de colaboradores del líder del PSOE que se encuentran bien imputados, bien procesados.

