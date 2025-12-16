Soto Ivars, tajante con el entreguismo de Zapatero a la Venezuela de Maduro: «Tiene que haber corrupción debajo»

Pocos, a estas alturas de la película, creen que la relación de Zapatero con Venezuela está al margen de abultados intereses económicos para el expresidente del Gobierno de España.

El que fuera secretario general del PSOE e inquilino de La Moncloa entre los años 2004 y 2011 cuece en todas las salsas que tengan que ver con el país caribeño.

Y la pillada sacada por ‘El Debate’ sobre esa reunión clandestina en el Monte de El Pardo (Madrid) entre José Luis Rodríguez Zapatero y directivos de Plus Ultra 72 horas de que la cúpula de la aerolínea venezolana fuese detenida deja bien a las claras que hay muchas cosas por esclarecer.

Juan Soto Ivars, en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3), se mostró tajante a la hora de inferir que tiene que haber corrupción en esta confluencia de intereses:

El intercambio entre Zapatero y Venezuela, uno de sus vínculos es Plus Ultra. Esto sí que más o menos se ha informado de ello. Yo sigo sin saber a día de hoy por qué Zapatero, cuando se produce el fraude en Venezuela, tiene esa actitud que nos pone de uñas con el resto de Europa. Porque Zapatero fue allí, lo recordamos, a decirnos que había que usar el diálogo y que el diálogo entre los que habían robado las elecciones y aquellos a los que tenían amordazados.

Y por si no había quedado clara su postura, decidió fijarla aún más: