Bertrand Ndongo se echa a la cara a Sarah Santaolalla y le dice lo que nadie se atreve: «Estás en televisión por mamar…»

El choque fue en plena calle, a la luz del día, todos pudieron verlo.

Sarah Santaolalla es lo que es, una chabacana y bien mentirosa, que se gana la vida desde hace cuatro días en todas las tertulias de televisión porque lo que hace, aunque deleznable, lo hace bien.

Y es que esta tipa, reconocida novia de Javier Ruiz, entró en las tertulias por él. ¿Y quién es él? Pues ya lo saben, uno de los principales periodistas lamebotas de Pedro Sánchez, palanganeros del poder, a los que su obediencia les ha venido bien reconocida con programas en la cadena que pagamos todos los españoles. Por suerte, les quedan dos telediarios, nunca mejor dicho.

De modo que este encontronazo en plena calle entre Ndongo y Santaolalla al final iba a tener que producirse, y cada uno pudo expresar lo que quiso. Tuvo suerte el reportero de Periodista Digital en algo: él no tiene que avergonzarse de nada y es la forma en la que le pudo soltar a la tertuliana chabacana lo que en realidad sucede, y que otros tantos, por el decoro televisivo, no se atreven.

Sarah Santaolalla es, efectivamente y como le dijo Teresa Gómez, una comisaria política, pero Bertrand va más allá: «Estás en televisión por Javier Ruiz, la experta en chupadas eres tú».

La tertuliana se defenDía tristemente: «Llevo siete años en televisión…» ¿Pero alguien la había visto en todo este tiempo? También se pone desagradable con Ndongo y le llama acosador y algunas cosas más que le pueden suponer un disgusto.

«Lo último que me importáis sois la mierda como vosotros», añadía ella con toda su elegancia.