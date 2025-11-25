  • ESP
EN UNA CONFERENCIA POR EL 25-N

¡Qué ridículo! Podemos invita a Sarah Santaolalla para rajar contra los machistas…justo cuando detienen en Cuba a un podemita condenado por violar a una menor

"Podemos, el partido de soltar a los violadores, de comprar pulseras defectuosas, de los Machos Alfa que te azotan hasta sangrar, de las concubinas, los acosadores Errejonianos y los pederastas fugados, hablando no sé qué de proteger a las mujeres"

"¡Estás con Sarah Santaolalla!"

Martiño Ramos, entre los más buscados por la Policía Nacional española

Atrapan en La Habana a Martiño Ramos, el dirigente de la izquierdista 'En Marea' condenado a 13 años por violar a una alumna

25-N.

Día internacional contra la violencia de género y en Podemos optaron por montar una especie de conferencias.

Una de las invitadas, Sarah Santaolalla, fue a vender su mensaje lacrimógeno:

Hemos permitido que en los medios de comunicación se legitime el machismo feroz. Que nadie haga nada. Que sea normal que en una tertulia política insulten a un analista o a una periodista llamando a la prostituta. Que sea normal que un vicesecretario de Igualdad del Partido Popular insulte a un analista o a una periodista llamando a la prostituta. Que sea normal hablar de la vida de las mujeres, exponer a las mujeres, poner fotos de las mujeres. Que las mujeres hayan convertido en la nueva diana del machismo.

Hemos llegado a un punto en el que es normal. En el que se ha normalizado una violencia con la que convivimos día tras día. En el que hemos normalizado que nuestro teléfono móvil sea nuestro peor enemigo. En el que hemos normalizado que el factor común en estas cuatro mujeres que veis sobre el escenario sea que a cualquiera de nosotras nosotras. Nos han llamado puta, nos han dicho que nos van a violar, que nos van a tirar a una cuneta y lo que van a hacer con todas nosotras. Y no los gustos en musicales. Esta es la nueva normalidad del año en el que vivimos y de la época en la que vivimos. Y es muy dolorosa.

Y siguió con el raca-raca:

Porque normalizamos violencias por mucho que no paremos de denunciar. Lo que parece que ahora se ha dado la vuelta otra vez. Y el culpable somos nosotras que hemos querido llegar demasiado lejos o pedimos demasiado. Y no, amigas, es todo lo contrario. Pero el problema es que desde los medios de comunicación es más cómodo seguir protegiendo y blanqueando a los machistas, a los machirulos y a los hombres que nos agreden que proteger a las mujeres. Y esto pasa cuando todavía hay periodistas, hay colaboradores de televisión que son auténticos machistas, maltratadores y que algunos tienen denuncias por parte de exparejas. Pero ahí están en la televisión. Eso sí, una progresista, una roja, una de izquierda, no. Pero un machista y un maltratador. En prime time. Ahí los tenemos. Esta es la diferencia y este es el problema de este país.

El problema para Sarah Santaolalla y para Podemos es que la charla tuvo lugar cuando se conoció la noticia de que un expodemita, Martiño Ramos, fue detenido en Cuba por haber huido de España tras haber violado «sádicamente» a una menor.

Así se lo recordaron en redes sociales:

