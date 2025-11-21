"EL PENTAGRAMA"

«¡Estás con Sarah Santaolalla!»

Archivado en: Periodismo

El regreso de Eurico Campano al plató de ‘El Pentagrama’ revoluciona el gallinero.

Tremenda edición del programa estrella de Periodista Digital este viernes 21 de noviembre de 2025, con la conducción de Rebeca Crespo, con Eduardo García Serrano, Bertrand Ndongo y Eurico Campano como contertulios.

Con una actualidad que está más a fuego que nunca, después de la condena de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos a pena de multa y 2 años de inhabilitación.

¡Para no perdérselo!

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CONSOLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Consolas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]